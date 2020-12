USR PLUS acuza autoritatile ca au decis ''noaptea ca hotii'' sa tina Alba Iulia in carantina: "Liderii locali ai PNL s-au fotografiat mandri la festivitati"

"Amatorism si lipsa de respect! Asa ar putea fi caracterizata balbaiala Guvernului, Institutiei Prefectului si Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta in problema carantinei impusa municipiului Alba Iulia. O zi intreaga, prefectul si liderii locali ai PNL s-au fotografiat mandri la festivitati si au zambit frumos oamenilor, ca apoi, la lasarea intunericului, sa isi aminteasca de pandemie. Au tacut malc o zi intreaga si au uitat de virus, de presiunea de pe sistemul sanitar, de oameni. (...).Speriati de faptul ca mii de oameni vin la Alba Iulia pentru incarcatura spirituala a locului, nu pentru politicieni si discursurile acestora, liberalii au intrat in fibrilatii. Astfel, noaptea ca hotii, asa cum le place politicienilor traditionali sa ia decizii, au hotarat ca e mai bine sa tina Alba Iulia in carantina", se sustine in comunicatul citat.Cei de la USR PLUS adauga ca nu contesta importanta unor masuri serioase pentru prevenirea virusului SARS-CoV-2, insa arata ca au "multe semne de intrebare privind profesionalismul" celor care ar trebui sa decida si sa aplice aceste masuri."Nu contestam carantina, insa contestam modul total lipsit de profesionalism prin care aceasta este impusa. (...). Guvernul si PNL isi bat joc in cel mai josnic mod de romani si demonstreaza, daca mai era nevoie, ca sunt lipsiti de profesionalism si sunt total depasiti in gestionarea pandemiei. Mai mult, prin masura luata noaptea trecuta, liberalii demonstreaza ca Alba Iulia si Ziua Nationala conteaza doar in calculele lor electorale, iar in rest isi sterg picioarele pe valorile nationale", mai sustin cei de la USR PLUS.Alianta USR PLUS Alba cere public prefectului Nicolae Albu sa ofere informatii "clare" privind decizia de prelungire a masurii de carantinare a municipiului Alba Iulia si sa explice de ce aceasta decizie a fost luata "tarziu in noapte".Carantina nu a fost ridicata din 1 Decembrie in municipiile Alba Iulia, Blaj si comuna Ciugud, chiar daca initial autoritatile aprobasera luni seara o decizie in acest sens, fiind in cele din urma dispusa prelungirea carantinei cu inca 7 zile, deoarece in aceste localitati rata de incidenta a ramas ridicata, potrivit unei precizari de presa transmise, marti dimineata, de Institutia Prefectului judetul Alba."Aceasta decizie de reanalizare are la baza inclusiv faptul ca in municipiul Alba Iulia este preconizata o afluenta mare de public ocazionata de sarbatorirea Zilei Nationale a Romaniei, fapt ce ar reprezenta un element de risc suplimentar de infectare cu noul coronavirus atat pentru locuitorii UAT-urilor vizate, cat si pentru persoanele care vin din alte localitati", se subliniaza in precizarea de presa.Rata de infectare este de 8,29 in Alba Iulia. Municipiul a intrat in carantina in 17 noiembrie pentru 14 zile. Decizia de prelungire a masurii pentru inca 7 zile a fost aprobata de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dar inca nu a fost publicata in Monitorul Oficial.