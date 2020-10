USR PLUS isi stabileste in aceasta saptamana candidatii pentru alegerile parlamentare

Deputatul USR Ionut Mosteanu a afirmat ca deciziile privind candidatii vor fi luate la nivelul conferintelor judetene, in baza votului exprimat de catre delegati."Oricine poate sa se inscrie si voteaza delegatii din conferintele judetene, delegatii filialelor. Fiecare filiala are un numar mai mare sau mai mic de delegati - in functie de performanta la alegeri. De exemplu, noi, la Arges, din 168 de delegati in conferinta judeteana avem 47 de la Pitesti, 17 de la Campulung si asa mai departe. Minimum un reprezentant pentru fiecare filiala. Avem 52 de filiale", a precizat deputatul, pentru AGERPRES.Mosteanu a adaugat ca in majoritatea situatiilor candidatii USR PLUS sunt stabiliti la nivelul unor conferinte judetene comune, dar ca exista si 12 filiale in cadrul carora USR si PLUS isi desemneaza separat candidatii, urmand ca acestia sa ocupe locuri pe lista in baza unui acord prealabil."In majoritatea filialelor (este un proces unitar - n.r.). Sunt si filiale judetene in care s-a facut un acord intre USR si PLUS. In 12 filiale s-a facut acordul, iar acolo procedurile se desfasoara paralel. Practic, s-a incheiat un acord prin care s-au impartit locurile la parlamentare. USR isi alege candidatii, dar tot pe sistemul acesta cu delegati, iar cei de la PLUS isi aleg candidatii pe sistemul lor", a declarat Mosteanu, pentru AGERPRES.Claudiu Nasui, copresedinte USR PLUS Bucuresti, a afirmat ca duminica seara a fost finalizat procesul de alegere a delegatilor din partea sectoarelor Capitalei si ca urmeaza sa fie stabilita data conferintei municipale. El a mentionat ca, la nivelul Capitalei, delegatii USR si cei ai PLUS vor stabili impreuna candidatii pentru parlamentare."Practic, in protocolul de fuziune s-a spus asa: cele doua filiale judetene omoloage se inteleg asupra unui algoritm de tipul 'cine-i primul, cine-i al doilea, cine-i al treilea, etc' sau organizeaza alegeri de delegati la comun. Noi, in Bucuresti, am mers pe scenariul alegeri de delegati la comun. Alte filiale, acele 12, fac separat, pentru ca au algoritmul acesta deja stabilit", a precizat el.Conform statutului USR, orice membru al filialei judetene, respectiv al Municipiului Bucuresti, poate propune candidatura sa din partea USR la alegerile parlamentare pentru un mandat de deputat sau senator in judet, respectiv in Municipiul Bucuresti. Conferinta filialei judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, desemneaza, prin vot secret, candidatii pentru functiile de deputati si senatori, ordonand candidatii in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute. Biroul National valideaza sau invalideaza, nominal, candidatii pentru functia de deputat sau senator, mai prevede statutul USR.