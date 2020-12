USR-PLUS vrea ministerul Justitiei. Dan Barna, despre viitorul guvern: Nu e buna o solutie militara

Mai mult de atat, Dan Barna a sustinut intr-o intervenite la Digi24, ca un guvern militar nu poate sa fie o solutie viabila pe termen lung, facand referire la actualul prim-ministru interimar, Generalul Nicolae Ciuca "Fiind un stat democratic, solutiile militare nu sunt bune pe termen lung. Vom vedea care este propunerea presedintelui", a spus Dan Barna."Miza acestor consultari este sa cream o coalitie si sa cream o majoritate in Parlament si, evident, apoi un Guvern cu o agenda clara, reformatoare. Aceasta este de fapt prioritatea pentru USR PLUS la aceste negocieri, este ceea ce noi am sustinut de patru ani in Parlament. E momentul ca prin votul de duminica al cetatenilor ca USR PLUS se faca parte din majoritatea de guvernare, din coalitia de guvernare. Noi intelegem ca am primit acest mandat, acest 16%, tocmai pentru ca acele proiecte ale noastre foarte specifice, legate de pensii speciale , de fara penali in functii publice, de masurile de sanatate, toate sa devina realitate si atunci asteptarile noastre sunt ca in urma consultarilor si negocierilor care vor avea loc in urmatoarele zile sa construim o echipa de guvernare si o impartire de ministere prin care aceasta agenda reformatoare sa devina realitate", a mai spus Dan Barna.Intrebat, in continuare, pe ce ministere se bazeaza USR PLUS, Dan Barna a spus ca Alianta nu va veni la guvernare doar pentru a sprijini PNL "Depinde foarte mult de cum vor merge negocierile pe program si pe angajamentele de guvernare pe care USR PLUS le are in program, pentru ca in functie de cum vom stabili acest calendar si aceste prioritati in primele trei luni, in primele sase luni, vom asuma si ministerele corespunzatoare. E foarte clar, apropo de ceea ce se vorbeste acum in spatiul media, ca e important ca USR PLUS sa fie un partener la guvernare si nu in partid care ajuta PNL sa guverneze. Am vazut si variante in care PNL a luat toate ministerele avizatoare si toate ministerele de forta, sperand ca USR va accepta cererea de ministere sa spunem cu mai putina forta", a mai spus liderul USR.CITESTE SI: BEC: Se renumara voturile in trei sectii din Capitala