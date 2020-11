USR Prahova cere demisia ministrului Justitiei, Catalin Predoiu: "Este compromis prin asocierea cu persoane cu vocatie penala"

Postarea USR Prahova

USR Prahova arata ca pe lista PNL Prahova pentru Camera Deputatilor, pe care candideaza Catalin Predoiu, se afla si fostul deputat Mircea Rosca, care a fost inculpat pentru trafic de influenta. De asemenea, Predoiu s-ar fi asociat in primavera anului 2020 cu Catalin Beciu, candidat pentru Senat din partea Pro Romania, celebru pentru declaratiile sale impotriva protestelor pro-justitie. USR Prahova atrag atentia si a fotografiei in care Predoiu este alaturi de medicul Florin Secureanu.Cerem DEMISIA ministrului Justitiei, Catalin PREDOIUAvand in vedere ca integritatea unui ministru al Justitiei trebuie sa fie dincolo de orice indoiala si constatand ca:- Domnul Catalin PREDOIU, ministru al Justitiei, candideaza pe aceeasi lista de partid (PNL PRAHOVA) pentru Camera Deputatilor cu un INCULPAT, Mircea ROSCA, trimis in judecata de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) pentru trafic de influenta;- Domnul Catalin PREDOIU, ministru al Justitiei, s-a asociat in primavara lui 2020, in firma QUIIZ.COM SRL cu domnul Catalin BECIU, fost vicepresedinte ALDE, actual candidat pentru Senat din partea Pro Romania (tot in Prahova), si care a declarat despre sutele de mii de oameni care manifestau pentru apararea luptei anticoruptie si independentei Justitiei ca sunt "ANIMALE", "CRETINI" si "NAZISTI";- Domnul Catalin PREDOIU, ministru al Justitiei, a devenit recent subiectul unor postari in social media ale domnului Florin SECUREANU, fost manager al Spitalului Malaxa, arestat si trimis in judecata de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) in doua dosare de coruptie pentru abuz in serviciu si luare de mita si delapidare,USR PLUS Prahova cere demisia imediata a lui Catalin PREDOIU din functia de ministru al Justitiei.Catalin PREDOIU este evident COMPROMIS prin asocierea cu persoane cu VOCATIE PENALA si cu politicieni care au sprijinit asaltul PSD-ALDE impotriva luptei anticoruptiei, independentei Justitiei si statului de drept.In plus, de la preluarea mandatului de ministru al Justitiei in 2019, acesta nu a facut nici cel mai mic efort pentru a repara, macar partial, dezastrul lasat in urma de PSD-ALDE in Justitie. Desfiintarea Sectiei speciale (de Investigare a Infractiunilor din Justitie), refacerea legilor Justitiei, sprijinul pentru relansarea luptei anticoruptie au ramas simple deziderate ale societatii civile, complet ignorate de domnul Catalin PREDOIU.Declaratia de interese a domnului Predoiu poate fi accesata aici: https://bit.ly/DeclaratieIntereseBeciuDeclaratia de interese a domnului Beciu poate fi accesata aici: https://bit.ly/DeclaratieInteresePredoiu