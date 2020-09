USR propune organizarea referendumului "Fara Penali" odata cu alegerile parlamentare din 6 decembrie

"Astazi se implinesc fix doi ani de zile de cand initiativa Fara Penali a ajuns in Parlament. Si tot astazi se implinesc fix doi ani de cand initiativa Fara Penali este blocata de PSD in Parlament. PSD-ul care se dezice de Dragnea si nu mai sustine candidati penali isi bate joc de un milion de oameni care au semnat pentru Fara Penali", arata reprezentantii USR, intr-un comunicat de presa transmis duminica seara.USR adauga ca a propus votarea initiativei anul acesta si organizarea referendumului odata cu alegerile locale din 27 septembrie, ca un semnal de schimbare a clasei politice inainte de alegerile nationale din decembrie, dar PSD s-a opus."Duminica viitoare am fi putut sa mergem la urne sa votam pentru noi alesi locali, dar si pentru modificarea Constitutiei astfel incat penalii sa nu mai ocupe functii publice, astfel incat sa nu mai existe un alt Liviu Dragnea in istoria Romaniei, dar PSD s-a opus. USR revine cu o noua propunere si sustine votarea initiativei pe 6 noiembrie in Senat si organizarea referendumului odata cu alegerile nationale din 6 decembrie.Vechile partide trebuie sa lase deoparte calculele electorale si sa demonstreze ca vor sa se reformeze dupa 30 de ani in care s-au rotit la putere si nu au facut nimic pentru oameni. Fara Penali trebuie sa ajunga litera de Constitutie!", mai scrie in comunicatul USR.In 27 iulie, Comisiile juridica si pentru constitutionalitate din Senat au amanat pentru a treia oara emiterea unui raport pe initiativa cetateneasca "Fara penali in functii publice". Motivul a fost din nou lipsa de cvorum necesar desfasurarii sedintei.Initiativa "Fara penali in functii publice" prevede introducerea unui alineat in Constitutie la articolul 37 care spune ca: "Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de Presedinte al Romaniei cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii".Dupa dezbaterile in comisiile reunite, initiativa urmeaza sa fie supusa votului plenului Senatului. In cazul in care ea primeste votul favorabil a doua treimi din numarul senatorilor, Guvernul ar urma sa organizeze referendumul de modificare a Constititiei in 30 de zile.