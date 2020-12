Candidatul independent Valeriu Nicolae, cunoscut ca "Vanatorul de CV-uri": "Au lipsit 31 de voturi - au fost peste 16.300 de oameni care m-au votat"

Valeriu Nicolae a scris o postare pe Facebook prin care anunta ca nu a intrat in Parlament, ca i-au lipsit 31 de voturi, dar si ca sansele ca cele opt contestatii sa fie admise sunt minime."E doar vina mea ca nu am intrat in Parlament (sansele ca cele 8 contestatii sa fie admise sunt minime). Au lipsit 31 de voturi - au fost peste 16.300 de oameni care m-au votat. (...) Puteam sa fac lucrurile mai bine. Sigur ca sunt o multime de chestii remarcabile in incercarea asta si faptul ca am strans cele mai multe voturi pentru un independent, ca am reusit sa-l spulberam pe Gabriel Oprea (am luat de peste 22 de ori mai multe voturi) si sa castig mai multe voturi in Bucuresti decat multe partide in toata tara, incluzand Partida Romilor e tare. Ca am mai si scos intr-un sector al Bucurestiului aproape la fel de multe voturi ca ProRomania si PMP desi am avut zero prezenta la televiziuni si cu un buget total sub 2000 de EUR e super. Dar tot am pierdut. La 31 de voturi", a scris Valeriu Nicolae pe Facebook.Citeste si: Florin Citu ar urma sa se intalneasca astazi cu Klaus Iohannis, dupa ce a fost propus premier de PNL