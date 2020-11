Viceliderul grupului PNL din Senat: "Prin joaca de-a demisiile, PSD si USR se fac de ras in fata romanilor"

"Teatru ieftin, circ si ipocrizie marca PSD si USR pe tema pensiilor speciale, in absenta unor mesaje clare si a unor programe credibile pentru Romania. Joaca de-a demisiile nu reprezinta altceva decat o atitudine diletantista care scade si mai mult credibilitatea celor doua partide aflate, oricum, pe un trend descendent", a spus senatorul liberal, intr-un comunicat de presa.Conform aceleiasi surse, Eugen Tapu-Nazare a cerut PSD si USR sa voteze proiectul initiat de liberali prin care sunt desfiintate pensiile speciale ale parlamentarilor."Daca vor cu adevarat sa elimine pensiile speciale, PSD si USR sa voteze proiectul de lege initiat de PNL in luna mai a acestui an, proiect care este blocat de Biroul Permanent al Camerei Deputatilor, la ordinul lui Marcel Ciolacu , presedintele PSD. PNL a cerut Birourilor Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului sa puna urgent pe ordinea de zi acest proiect.In cazul in care cei de la PSD si USR vor vota abrogarea capitolul XI din Statutul Senatorilor si Deputatilor asa cum prevede proiectul PNL, pensiile speciale pentru parlamentari sunt eliminate fara sa mai fie nevoie de tot circul si parada practicate de cele doua formatiuni politice, care fac pur si simplu un blat josnic, pentru ca pensiile speciale sa ramana in vigoare", a declarat viceliderul grupului PNL din Senat.Eugen Tapu-Nazare deschide lista de candidati a PNL Neamt pentru Senat.