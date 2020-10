Victor Ponta sustine amanarea alegerilor parlamentare: Pro Romania are doua amendamente la proiectul de lege

El a adaugat ca alesii partidului pe care il conduce vor veni cu doua amendamente la proiectul de lege care prevede amanarea alegerilor pentru 14 martie si anume Parlamentul nu mai adopta masuri cu caracter financiar-bugetar, iar parlamentarii sa nu mai primeasca salariile dupa ce a expirat mandatul Legislativului. Mandatul Parlamentului expira pe 20 decembrie."Nu vreau sa punem sanatatea dupa interesul politic. Imi doresc sa facem alegeri parlamentare in momentul in care putem stapani situatia sanitara. Aducem doua amendamente - nu mai adoptam in Parlament masuri cu caracter financiar-bugetar si parlamentarii sa nu isi mai primeasca salariile dupa momentul expirarii mandatului", a declarat Victor Ponta, intr-o conferinta comuna cu presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu , transmisa miercuri live pe Facebook Liderul Pro Romania a adaugat ca prin aceste doua amendamente va fi demontata minciuna si propaganda."In acest fel demontam minciunile si propaganda. Cred ca putem sa punem in lege aceste doua amendamente", a conchis Ponta.Deputatul independent Adrian Dohotaru a depus vineri la Senat, in procedura de urgenta, un proiect de lege prin care alegerile parlamentare sa se desfasoare pe 14 martie 2021, iar perioada electorala incepe pe 13 ianuarie.Deputatul independent precizeaza ca actualul context epidemiologic "este caracterizat prin cresterea alarmanta a infectarilor cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) atat in Romania cat si in alte tari din Europa si din intreaga lume (asa-numitul "val 2", mai puternic decat cel initial din primavara anului 2020). De asemenea, spitalele destinate COVID-19 si in special sectiile de terapie intensiva care trateaza pacienti cu COVID-19, au o capacitate care nu poate fi practic semnificativ extinsa curand din cauza deficitului de personal medical specializat pentru terapie intensiva. In plus, trebuie avuta in vedere si apropierea sezonului rece, care face putin fezabile solutiile temporare de tip servicii medicale acordate in corturi, in schimb face iminenta cresterea incidentei cazurilor de gripa sezoniera si a diverselor infectii respiratorii sezonier"."In acest context, a organiza alegerile parlamentare in plina criza medicala inseamna o incurajare cinica a absenteismului deja raspandit in randul categoriilor sarace, dar si o supra-expunere a acestor categorii in fata riscurilor legate de infectarea cu COVID-19. Saracii Romaniei au de ales intre a sta acasa, pentru a evita riscul imbolnavirii si a merge la vot , asumand-si riscuri mult mai mari decat in cazul unei persoane dintr-o categorie sociala mai prospera", mai indica Dohotaru, in expunerea de motive.