VIDEO Alegeri Parlamentare 2020. Allen Coliban: Am votat cu gandul ca urmatorii patru ani sunt esentiali pentru dezvoltarea Romaniei

"Am votat cu gandul ca urmeaza patru ani foarte importanti pentru Romania, esentiali pentru tot ce inseamna dezvoltarea urmatoare a tarii noastre, mai ales din perspectiva fondurilor europene. Vom beneficia de cele mai multe fonduri de care Romania a beneficiat pana acum si, pentru asta, e foarte important sa trimitem in Parlament oameni competenti si sa eliminam hotia din gestionarea banului public", a spus Coliban.In ce priveste prezenta la vot , el a afirmat ca ii e greu sa faca "predictii", dar a lansat un apel catre toti romanii sa iasa la urne, pentru ca "este un vot prea important pentru a sta acasa"."Imi este greu sa fac predictii, mai ales ca acest context de pandemie a afectat si alegerile locale, dar sper ca cat mai multi romani, toti romanii - ca alegerile de astazi se desfasoara in conditii de siguranta - sa inteleaga ca este un vot esential pentru urmatorii patru ani ai Romaniei, e un vot prea important pentru a sta acasa", a punctat edilul Brasovului.CITESTE SI: LIVETEXT Alegeri parlamentare 2020: Prezenta redusa la vot, comparativ cu 2016. Au aparut incidente electorale, politia a dat amenzi si a deschis dosare