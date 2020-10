VIDEO Ciolos anunta ca saptamana viitoare va fi incheiat procesul intern al Aliantei USR PLUS de stabilire a candidatilor la alegerile parlamentare

Fondatorul PLUS, Dacian Ciolos, a afirmat, sambata, raspunzand unei intrebari, ca membrii USR si cei ai PLUS care vor candida pentru alegerile legislative din 6 decembrie vor candida pe liste comune."Vor aparea impreuna () pentru ca noi tocmai am decis fuziunea USR PLUS in vara, insa din punct de vedere procedural pana la finalizarea procesului juridic de fuziune noi trebuie sa respectam statutele celor doua partide, asa incat avem si procese specifice fiecarui partid pentru selectarea candidatilor si avem si un proces comun. Avem candidaturi depuse, colegii care si-au depus candidaturile au facut si campanie interna, dar care a fost si publica, trecem prin procesul intern de selectie, in cursul saptamanii viitoare vom fi in masura sa finalizam aceste liste si ordinea pe liste care va fi rezultatul acestui proces", a afirmat Dacian Ciolos, intr-o conferinta de presa la Brasov.Acesta a precizat ca liderii Aliantei au lasat la latitudinea filialelor judetene sa decida care sunt candidatii cei mai buni."Listele la USR PLUS nu sunt decise de sefi partidelor, nu sunt candidatii pusi cu mana intr-un birou, sunt rezultatul unui proces intern. (...) Vom face un filtru sa ne asiguram ca toti candidatii respecta criteriile de integritate prevazute de statutele celor doua partide", a adaugat Ciolos.La randul sau, europarlamentarul Renew Europe Dragos Tudorache a precizat ca in zilele urmatoare USR PLUS va propune alegatorilor "un program de guvernare care va aduce viziunea despre dezvoltarea Romaniei, foarte concreta, foarte aplicata".