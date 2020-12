"In Timisoara avem peste 40%, cu aproape 20% mai mult ca PNL . De altfel, noi avem mai mult decat PNL impreuna cu PSD pe Timisoara. Dar ce ma bucur este ca am repetat rezultatul de la europarlamentare si am castigat si Timisul. Avem in jur de 28-29%, in timp ce PNL are 24-25%. De asemenea, am castigat in toate comunele periurbane", a declarat Fritz.El a mai spus ca asteapta consultarile de al Palatul Cotroceni pentru formarea unei majoritati guvernamentale intre PNL si USR PLUS. El n-a uitat nici de negocierile din Timis cu PNL."Sper ca acum se va termina acest dans ciudat si vom constitui majoritati in Timisoara si la Consiliul Judetean", a mai spus Fritz.CITESTE SI: REZULTATE PARTIALE alegeri parlamentare 2020. 70% dintre sectiile de votare numarate: PSD - 30,06%, PNL - 24,76%