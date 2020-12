VIDEO Eugen Tomac si-a depus demisia din functia de presedinte PMP, dupa ce partidul sau nu a intrat in Parlament

"Am avut in aceasta dimineata o sedinta lunga cu colegii mei din PMP, Colegiul national al PMP si pentru ca sunt constient ca cu totii ne doream mai mult, cu totii asteptam un rezultat mult mai bun, am luat decizia de a informa pe colegii ca imi asum acest rezultat care ne nemultumeste, ma nemultumeste, dar in politica trebuie sa privesti viata in ochi exact asa cum este si sa iti asumi si lucruririle care iti plac si lucrurile care iti plac mai putin. Prin urmare, pentru ca imi asum acest rezultat mi-am depus demisia din functia de presedinte al Partidului Miscarea Populara urmand ca colegul meu presedintele executiv Marius Pascan se preia functia de presedinte interimar al PMP si bineinteles sa ne consultam in urmatoarea perioada, sa organizam un nou congres", a declarat Tomac.Eugen Tomac a mai anuntat ca au fost depuse aproape 1.100 de contestatii la nivel national in sectiile unde PMP nu a obtinut niciun vot."Din ultimele rezultate rezulta ca avem un scor de 4,90 si pentru ca PMP a avut de drept membri in foarte multe sectii de vot, in toate sectiile de vot in tara, acolo unde avem zero voturi sau exista situatii in care avem membri care spun ca au votat si nu se regasesc in rezultatul respectivelor sectii de vot, colegii mei au facut contestatii. Sunt peste 1090 de contestatii pe care PMP le-a formulat in aceste zile catre birourile electorale judetene, catre Biroul Electoral Central. Suntem constienti de evolutia rezultatului si asteptam cu mult interes modul cum vor fi solutionate aceste solicitari, care sunt legitime si necesare", a transmis Tomac.Potrivit rezultatelor partiale ale alegerilor parlamentare de duminica, PMP nu a reusit sa atinga pragul de 5% din voturi, necesar pentru a intra in Parlament.