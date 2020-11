VIDEO Ludovic Orban: "PNL are capacitatea sa formeze o majoritate care sa tina PSD pe tusa"

El a participat la lansarea sediului de campanie al PNL Bucuresti, la Magazinul Bucuresti, alaturi de liderul organizatiei, ministrul Muncii Violeta Alexandru , si ministrul de Finante, Florin Citu "Mai avem un mic pas. Din pacate, de un an de zile, aproape tot ce vrea sa faca bun Guvernul este sabotat, intarziat, modificat, denaturat de o majoritate PSD din Parlament care isi bate joc de Romania si care reprezinta cel mai mare inamic al Romaniei. PNL este singura forta politica ce are capacitatea sa puna punct acestei dominatii a PSD din Parlament, este singura forta politica ce are capacitatea sa invinga PSD, asa cum am demonstrat la europarlamentare, la prezidentiale si la locale si noi suntem cei care avem capacitatea sa formam o majoritate parlamentara care sa tina PSD pe tusa cel putin opt ani de zile, o majoritate parlamentara responsabila, care sa aiba capacitatea sa puna in practica un program de guvernare care sa duca Romania pe locul pe care il merita. (...) Suntem departe de ceea ce ne dorim", a afirmat Orban.Potrivit acestuia, obiectivele pe care PNL vrea sa le puna in practica sunt "extrem de ambitioase". "Inamicul nostru principal nu este PSD, nu este COVID, inamicul nostru principal este saracia. Vrem sa dam o sansa la o viata decenta, la o viata prospera fiecarui cetatean roman, fiecarui copil, fiecarui adolescent, fiecarui bunic sau parinte, dar acest lucru nu se poate realiza decat pe o mobilizare exemplara a eforturilor societatii care sa fie conduse de un Guvern responsabil si de o majoritate parlamentara serioasa si reformatoare", a spus Ludovic Orban.Liderul PNL le-a solicitat bucurestenilor sa vina la vot pe 6 decembrie, adaugand ca scrutinul este "decisiv"."Le cer bucurestenilor sa nu asculte de PSD care ar vrea sa nu se mai tina alegeri parlamentare in Romania si sa ramana la butoane pe termen nelimitat. Pe 6 decembrie vor fi alegeri parlamentare, decisive pentru Romania. Veniti la vot! (...) Veniti in numar mare la vot si votati PNL sau alte formatiuni democratice, proeuropene, inclinate spre reforma astfel incat sa formam o majoritate parlamentara solida care sa ne permita cu adevarat sa readucem Romania pe drumul cel bun si sa transformam Romania intr-o tara de care sa fim mandri", a completat Orban.El a reiterat ca Guvernul va sprijini proiectele primarului general al Capitalei, Nicusor Dan , care a fost prezent la evenimentul de joi."Va garantez ca tot ceea ce ati promis in campanie bucurestenilor si noi ne-am angajat alaturi de dumneavoastra sa realizam se va realiza. Aveti in Guvern un partener serios, loial, care este gata sa puna in practica toate proiectele pe care le initiati pentru binele bucurestenilor", a aratat Ludovic Orban.