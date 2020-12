VIDEO Mihai Tudose (PSD): "Speram la un scor de peste 35%, poate ne apropiem de 40% dupa redistribuire"

"Sondajul adevarat va fi duminica si pana duminica se mai pot intampla o multime de lucruri si eu sper ca mult mai multi romani sa isi infranga acea unii comoditate, altii frica de COVID, fiindca cel mai mare pericol astazi este PNL in Romania, nu COVID. Sa isi infranga aceste lucruri si sa vina la vot jumatate de ora pentru 4 ani de viata. Acela va fi sondajul.Daca acel sondaj va iesi asa cum credem si speram noi, cu un scor foarte bun pentru PSD, peste 35%, tinand cont si de redistribuire, sa vedem cine nu intra in Parlament, poate ne apropiem de 40%. Sa vedem ce fac si ceilalti si, atunci, politica de aliante sau poate fi un Guvern minoritar cu sustinere parlamentara. Sa vedem, asta o vorbim pe 7 decembrie. (...) Dorinta noastra este, daca se poate, sa guvernam singuri, prin vointa alegatorilor", a afirmat Tudose, intr-o conferinta de presa, la sediul central al PSD.El a adaugat ca, in cazul in care PSD va alcatui viitorul Guvern, va coopta pentru majoritatea membrilor Cabinetului membri de partid, iar pentru anumite "ministere-cheie" poate "niste specialisti", "mai buni" decat cei pe care ii are."E o zona, nu va dau nume, un minister, unde avem un specialist foarte bun, dar care nu vrea sa isi lase meseria sa intre in Guvern", a mentionat Mihai Tudose.El a spus ca nu isi doreste sa fie premier dupa alegerile parlamentare. "Daca va fi nevoie, poate", a mentionat fostul prim-ministru.