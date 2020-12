VIDEO Alegeri parlamentare 2020. Traian Basescu a incalcat regulile CNA din ziua votului. Televiziunile i-au oprit declaratia

Europarlamentarul a anuntat ca a votat pentru dreapta, care duce banii in dezvoltare, spre deosebire ca stanga care doreste sa foloseasca banii in consum, precizand ca nu se va putea face o majoritate parlamentara fara PMP."Am dat un vot pentru dreapta care nu poate sa faca o majoritate fara PMP, am votat PMP. Sunt probabil alegerile in care optiunile sunt cel mai clar definite, stanga vrea sa duca banii in consum, dreapta vrea sa duca banii in dezvoltare. Optiunea mea este pentru dezvoltarea tarii si nu pentru consum. Din acest motiv am votat pentru dreapta", a transmis Traian Basescu jurnalistilor dupa ce si-a exercitat dreptul de vot.CITESTE SI: LIVETEXT Alegeri parlamentare 2020: Romanii isi aleg astazi senatorii si deputatii pentru urmatorii patru ani. Au aparut primele incidente electorale