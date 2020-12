VIDEO Trei tineri, votanti AUR, au facut scandal la o sectie de vot din Stockholm. A intervenit politia

Intamplarea a fost povestita pe Facebook de Dana Hering, o romanca asistent medical in Suedia."La sectia la care am fost delegat au venit dimineata trei tineri extrem de agresivi.Inca de pe scari incepusera sa strige ca ei voteaza AUR, a fost nevoie sa le spunem ca nu au voie inauntru fara masca, au acceptat in final dar la controlul documentelor s-a constatat ca nu pot sa voteze, intrucat nu aveau acte de rezidenta. Vociferau si au incercat sa filmeze in sectia de votare, dar pana la urma au plecat fara incidente deosebite.Peste cateva ore cei trei au devenit o gasca de zece indivizi si au mers la ICR , cealalta sectie din Stockholm. Au pornit live-ul imediat cum au intrat in sectia de votare si a inceput circul. Colegii din sectie ne-au spus ca au fost extrem de agresivi si ca era cat se poate de evident ca erau pusi pe scandal si bataie.Live-ul a durat patruzeci de minute, a avut zece mii de sharuri in prima jumate de ora si sute de mii de vizualizari iar unul dintre ei l-a sunat la un moment dat pe "coordonatorul" actiunii.Membrii sectiei si-au pastrat cumpatul, au dat dovada de rabdare si calm si au incercat sa le explice reguli unora care nu le inteleg si nu le respecta. In ciuda eforturilor si pentru ca situatia tindea sa escaladeze a fost chemata politia suedeza fiindca in tot acest timp a fost blocata intrarea in sectia de votare. Politia i-a scos in strada, dar si acolo si-au continuat numarul.Acestia sunt votantii AUR", a scris Dana Hering pe pagina ei de Facebook.Din imagini se observa ca cei trei au cerut sa vorbeasca cu reprezentantii AUR pentru a le rezolva problema.In alta filmare, romanii le-au adresat injurii politicienilor. "Nu ne lasa sa votam AUR", au strigat barbatii.