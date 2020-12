Candidat AUR, cu sanse mari sa intre in Parlament: "Ciuma rosie ne-a invins si de data asta. Nu suntem un partid rusofil"

Stoica a comentat rezultatul alegerilor parlamentare de duminica. "Un ochi plange si unul rade. Ne bucuram ca am intrat (n.r. in Parlament). Suntem o formatiune infiintata de un an de zile, am reusit sa obtinem intrarea in Parlament fara sustinere materiala, fara a fi promovat absolute deloc in mainstream media, am reusit un succes destul de mare. De ce plange ochiul meu stang? Ciuma rosie ne-a invins si de data asta. Al doilea lucru este ca a fost o prezenta scazuta", a declarat Ciprian Titi Stoica, dupa inchiderea urnelor, potrivit "Adevarul".Potrivit sursei citate, viitorul deputat AUR a raspuns si acuzatiilor potrivit carora, partidul din care face parte este unul rusofil, eurosceptic. "Haideti sa fim sinceri, clari si categorici. AUR nu este un partid rusofil, nu este un partid eurosceptic, nu este un partid extremist. AUR este un partid conservator pur, la fel ca Partidul Conservator din Marea Britanie, care apara si se ingrijeste de valorile traditionale, tine foarte mult la traditii si obiceiuri, la partea aceasta de romanism", a mai declarat Ciprian Titi Stoica.