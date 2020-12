Alegeri parlamentare 2020. Violeta Alexandru, mesaj pentru romanii din Diaspora: Revenirea lor in tara inseamna un semnal clar ca Romania se schimba

Violeta Alexandru a transmis un mesaj pentru romanii din Diaspora, dupa ce si-a exercitat dreptul de vot "Pentru Romanii din Diaspora as avea urmatorul mesaj, nu este vorba doar despre gasirea unor locuri de munca in Romania, ceea ce desigur reprezinta o prioritate pentru noi si categoric este important ca ei sa ia in considerare intoarcerea acasa, este vorba de mai mult. Este vorba de o schimbare de societate, de mod in care administratia isi trateaza cetatenii, ca e vorba despre sistemul de sanatate, ca este vorba despre sistemul de invatamant, ca este vorba despre civilizatie in general.Mesajul meu este ca revenirea lor in tara inseamna un semnal clar ca Romania se schimba, cu siguranta mai avem mult de muncit, dar o vom face impreuna si o vom face de asa maniera incat sa se schimbe tot ce inseamna sistem public, administratie publica", a afirmat Violeta Alexandru.