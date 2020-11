Viorel Catarama: Noi, cei ce nu putem trai fara libertate, trebuie sa luptam impotriva abuzurilor politicienilor (P)

Aceasta este Romania lui Orban, a lui Nelu Tataru si a lui Raed Arafat.Din nefericire, lucrurile par ca sunt pe un fagas din ce in ce mai tragic. Incompetenta autoritatilor si subfinantarea sistemului medical, ce au cauzat acest dezastru, nu pot fi acoperite decat printr-o serie de restrictii, din ce in ce mai dure, ce vor fi aplicate dupa alegerile din decembrie. Singurul rezultat al acestora: aruncarea Romaniei intr-o criza economica ce va face mai multe victime decat pandemia Covid-19."Aceasta este parerea candidatului Pro Romania la functia de senator de Bihor, afaceristul Viorel Catarama, un cunoscut aparator al drepturilor si libertatilor cetatenesti, ce lupta cu blatul politic care tine acest sistem in viata: "Spitalele din Romania seamana astazi cu inchisorile! Pacientii incuiati in saloane, rata mortalitatii in sectiile de terapie intensiva este cea mai mare din Europa, iar infectiile nosocomiale ucid mai multi pacienti decat bolile pentru care s-au internat. Accesul in unitatile medicale pentru pacientii non-covid a devenit un lux! In Romania am ajuns sa ne tratam acasa, ca pe vremea strabunicilor, pentru ca nu suntem primiti in spitale. Platim impozite pentru sanatate, dar nu beneficiem de niciun tratament, pentru ca in Romania exista doar covid-19. Iar pentru ca lupta cu covid-19 justifica orice, guvernantii nostri isi umplu buzunarele prin achizitii de masti la suprapret, prin testari cu firme de casa si prin slujirea intereselor straine ce vor micii producatori romani ingenuncheati in favoarea hipermarketurilor straine. Am ajuns sa ne pierdem incet toate drepturile, dar pentru ca ele ne-au fost luate unul cate unul, nu am simtit. De asta m-am inscris in cursa pentru un post de senator in Bihor, pentru ca toata viata mea am luptat pentru libertate. Fara libertate nu exista viata. Noi toti, cei ce nu putem trai fara libertate, trebuie sa luptam impotriva abuzurilor politicienilor si sa alegem ceea ce e mai bine pentru noi si familiile noastre. Noi stim cel mai bine cum sa avem grija de noi si de cei dragi noua".Viorel Catarama candideaza din partea partidului Pro Romania la functia de Senator de Bihor la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie 2020. In Bihor, pentru a alege libertatea, votati pozitia 4 pe buletinul de vot.