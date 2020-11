Viorel Catarama: Proiectul PNL nu este Romania educata, ci Romania ruinata! (P)

Aceasta este parerea candidatului Pro Romania la functia de senator de Bihor, afaceristul Viorel Catarama, un cunoscut aparator al drepturilor si libertatilor cetatenesti, care condamna ferm felul in care Monica Anisie gestioneaza criza din sistemul educational: "Monica Anisie nu face decat sa distruga viitorul Romaniei. Daca tii scoliile inchise, mergi doar pe online, lasi foarte multi copii fara acces la educatie. E un drept constitutional sa poti avea acces la educatie. Nu faci decat sa creezi discrepante din ce in ce mai mari, intre copiii care au acces la internet si cei care, din nefericire, nu au acces sau sunt din familii ce nu isi permit acest lucru. Noi trebuie sa nu uitam ca exista inca localitati unde nu avem curent electric, daramite internet. Copiii aceia ai cui sunt? Nu trebuie sa avem grija si de ei? De ce sa ii lasam fara viitor? Peste tot se incearca pastrarea scolilor deschise, tocmai pentru ca celelalte state stiu ca acest virus va trece, iar apoi trebuie sa ne continuam viata. Noi nu ne gandim deloc la viitor. Nu ne gandim la criza economica care vine, nu ne gandim ca o sa condamnam o generatie.(...) Presedintele Klaus Iohannis ne-a prezentat proiectul Romania Educata, dar la cum se comporta partidul sau, atat la centru, prin mainile ministrilor pe care ii sustine, dar si local prin, deciziile liderilor locali, acesta s-a transformat in Romania Ruinata! Tine doar de noi sa ne opunem acestor actiuni, la vot, pe 6 Decembrie" a tunat afaceristul.Viorel Catarama candideaza din partea partidului Pro Romania la functia de Senator de Bihor la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie 2020. In Bihor, pentru a alege libertatea, votati pozitia 4 pe buletinul de vot.