Vlad Alexandrescu (USR): "Marele esec al acestor alegeri, despre care nu vorbeste niciun politician, este absenta istorica de la vot"

"Marele esec al acestor alegeri, despre care nu vorbeste niciun politician, este absenta istorica de la vot. Discursul liderilor de partide pe care l-am vazut ieri mi s-a parut faraonesc: cum sa clamezi o "victorie istorica", " PNL a castigat alegerile" etc., cand ai avut doar 32% dintre oameni care s-au deplasat sa puna o stampila? Pandemia nu e o justificare, caci acum 2 luni, in aceleasi conditii, prezenta in tara a fost de 46%", a scris Vlad Alexandrescu pe Facebook Critica si USR, sustinand ca politica de selectie a candidatilor din Parlament a fost "catastrofala"."In interiorul USR, politica de selectie a candidatilor la Parlament a fost catastrofala: oameni cu notorietate, cu realizari in mandatul de parlamentar au fost dati deoparte. Meritocratia a fost doar un slogan fara acoperire. Partidul a mizat pe necunoscuti, bazandu-se, iresponsabil, pe popularitatea brandului si pe lozinca "oameni noi in politica". Da, au intrat oameni noi in Parlament, dar au fost de la AUR, dintre care unii nici macar nu sunt noi. Absenteismul a favorizat ridicarea extremismului", a mai scris Vlad Alexandrescu.