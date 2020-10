Bogdan Aurescu: "Recomand cetatenilor romani din strainatate sa opteze pentru votul prin corespondenta"

Ministrul Afacerilor Externe i-a incurajat pe romanii cu domiciliul in strainatate sa se inregistreze pentru votul prin corespondenta, pentru ca e cea mai sigura cale de a vota, in conditiile actuale de pandemie."Stiu ca exista unele rezerve din partea cetatenilor romani, de exemplu, datele cu caracter personal sau traseul buletinului de vot . Toate aceste rezerve sunt nejustificate", a adaugat Aurescu.Principalele declaratii ale ministrului Bogdan Aurescu in conferinta de presa sustinuta vineri la sediul MAE:"Avand in vedere acest context special, am transmis din luna iunie instructiuni misiunilor Romaniei in strainatate sa contacteze autoritatile competente din tarile de resedinta.In conformitate cu informatiile comunicate pana la acest moment de misiunile Romaniei in strainatate, pe baza dialogului oficial desfasurat cu autoritatile competente din statele de resedinta si in contextul masurilor dispuse de acestea in functie de evoluta pandemiei de COVID-19 la nivelul fiecarei tarii, va putem aduce la cunostinta urmatoarele:- Singurele state care au informat ca nu vor permite organizarea de sectii de votare pe teritoriul lor sunt doua, Malta si Nigeria. Exista o serie de state, inclusiv cele cu comunitati de romani, care au transmis acordul de principiu pentru organizarea de sectii de votare pe teritoriul lor. Aceste acorduri preliminare sunt conditionate de mai multi factori, precum luarea in considerare a evolutiei situatie epidemiologice, ceea ce este firesc, stabilirea detaliilor finale privind organizarea alegerilor si/sau implementarea stricta a tuturor masurilor de protectie sanitara care sunt valabile in statul de resedinta, respectiv sub rezerva introducerii unor noi masuri de siguranta sanitara, daca evolutia pandemiei o va impune.- Mentionez o parte din tarile care ne-au transmis acordul: Australia, Austria, Belgia, Italia, Canada, Elvetia, Franta, Germania, Luxemburg, Republica Moldova, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Spania, Statele Unite ale Americii, Ungaria, Turcia la care se adauga si alte state cum ar fi Emiratele Arabe Unite, Grecia, Maroc, Mexic, Noua Zeelanda, Pakistan, Federatia Rusa. Exista state cum sunt Danemarca si Finlanda unde nu se preconizeaza, conform informatiilor transmise de catre misiunile noastre diplomatice dificultati in obtinerea acordului de infiintare de sectii. De asemenea, autoritatile din Cipru si Slovacia au transmis acordul verbal pentru organizarea de sectii de votare.- Vom putea sa organizam sectii de votare la sediile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare in state unde misiunile nu propun in mod traditional infiintarea de sectii de votare in alte locatii pentru ca sunt comunitati romanesti foarte mici, fie dispersate pe teritoriul statului respectiv, in Africa de Sud, in Argentina, in Brazilia, in Bulgaria, in Croatia, Filipine, Indonezia, Japonia, Lituania, Republica Macedonia de Nord, Palestina, Peru, Katar, Singapore, Turkmenistan, Ucraina, Ungaria.- Potrivit datelor centralizate la nivelul MAE, exista state care impun masuri si conditii speciale, in contextul situatiei epidemiologice si care au unu anumit impact asupra procesului electoral cum ar fi realizarea de analize de risc epidemiologic si de implementare a masurilor de prevenire a raspandirii virusului pentru fiecare locatie in care este organizata sectie de votare - este cazul Marii Britanii si Olandei. Limitarea numarului maxim de persoane aflate in incinta sectie de votare sau in proximitatea imobilului respectiv si controlul strict al accesului in sectie - este cazul Marii Britanii, Belgiei, Luxembourgului. Un alt exemplu este Irlanda unde autoritatile irlandeze au informat ca exista obligatia respectarii masurilor restrictive in vigoare la momentul votului. In acest moment sunt anumite orase din Irlada unde nu se pot organiza activitati in spatiu inchis, dar vom vedea care este evolutia la momentul votului. Unele dintre aceste state au recomandat anterior utilizarea votului prin corespondenta. De aceea noi punem un accent deosebit catre comunitatile de romani din afara granitelor pentru folosirea acestei modalitati de vot si anume votul prin corespondenta, care permite votul cu protejarea sanatatii in orice conditii.- Vreau sa rcomand in mod puternic, insistent ca cetatenii cu domiciliul in strainatate sa se inregistreze pe portalul votstrainatate.ro. Chiar daca doar doua state nu au permis pana acum organizarea de sectii de votare pe teritoriile lor, sunt multe state care au recomandat incurajarea votului prin corespondenta. Stiu ca exista unele rezerve din partea cetatenilor romani, de exemplu, datele cu caracter personal sau traseul buletinului de vot. Toate aceste rezerve sunt nejustificate, cred ca toate acestea trebuie clarificate.- Astfel de masuri restrictive mai pot aparea si in alte state, in functie de masurile pe care le vor lua statele respective in contextul pandemiei de COVID-19. Exista unele state in care in mod traditional autoritatile, indiferent de contextul actual al pandemiei, nu permit sectii de votare decat in sediile misiunilor diplomatice sau consulare. Este cazul Canadei, Cehiei, Slovaciei si Estoniei. Nu poate fi exclus, ca in functie de evolutia pandemiei, statele sa revina asupra informatiilor comunicate".