"Raed Arafat: "Cetatenii cu drept de vot au libertate de circulatie, in ziua alegerilor, pana la ora 01:00 noaptea"

"Hotararea CNSU a trecut si in cadrul ei sunt doua masuri principale: una in privinta pietelor inchise, care vor fi redeschise cu conditia emiterii unui ordin comun al ministrului Sanatatii, ANSVA si ministrului Lucrarilor Publice in privinta masurilor de sanatate publica ce vor fi aplicate in interiorul pietelor, iar a doua masura este pentru ziua votului. Pentru toti cetatenii cu drept de vot exista libertate de miscare intre ora 5,00 dimineata in data de 6 decembrie si ora 1,00 dimineata in data de 7 decembrie", a anuntat secretarul de stat in MAI, Raed Arafat , la inceputul sedintei de Guvern.Cetatenii isi vor putea exercita dreptul de vot in toate localitatile care vor fi carantinate in 6 decembrie, nefiind nicio restrictie in acest sens, a declarat luni, 23 noiembrie, premierul Ludovic Orban Romanii din tara, aflati in carantina sau izolare la domiciliu din cauza COVID-19, pot vota duminica, la alegerile parlamentare, cu urna speciala. Pot solicita urna mobila si alegatorii care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate, cei care se afla internati in spital sau executa o pedeapsa privativa de libertate.