Vrancea: Ministrul Ion Stefan si seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, deschid lista judeteana a PNL de candidati pentru Camera Deputatilor

Conform unui comunicat de presa transmis de PNL Vrancea, urmatori pe lista pentru Camera Deputatilor sunt Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului, Neculai Tanase, presedinte PNL Focsani, Liviu Bostan, consilier judetean, Gabriela Marchitan, inspectorul general scolar din Vrancea, George Colev, antreprenor, si Andy Florin Tufaru, presedinte TNL Focsani.Pentru Senat, ceilalti candidati propusi sunt: Eduard Lambrino, inginer, Florin Nedelcu, consilier judetean, si Eugenia Dragusanu, economist, expert in proiecte europene.Presedintele PNL Vrancea, Catalin Dumitru Toma , cel care a propus BPJ listele pentru aprobare, si-a manifestat increderea in capacitatea "de a aduce plusvaloare Vrancei, prin activitatea parlamentara pe care o vor derula cei alesi prin votul vrancenilor in data de 6 decembrie".