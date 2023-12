Aglomeratie la Oradea, de Ziua Orasului: Trei candidati la prezidentiale si ministrul Apararii

Trei candidati la alegerile prezidentiale si ministrul Apararii Nationale, Mircea Dusa, vor fi prezenti duminica in judetul Bihor, la 12 octombrie fiind sarbatorita Ziua Orasului Oradea, la 70 de ani de la eliberarea urbei.

Candidatii aflati in Oradea sunt Klaus Iohannis (ACL), Teodor Melescanu (independent) si Kelemen Hunor (UDMR).

Inca din 8 octombrie, primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan (lider PNL Oradea), a anuntat ca l-a invitat pe Klaus Iohannis, copresedintele Aliantei Crestin-Liberale (ACL), sa participe in 12 octombrie la ceremonia militara si religioasa de depuneri de coroane de flori la Monumentul Ostasului Roman, din Parcul 1 Decembrie.

Iohannis va fi insotit de copresedintele ACL, Vasile Blaga, si de liderii ACL Gheorghe Falca si Lucia Varga. Dupa participarea la programul cu caracter oficial si militar din parc (intre orele 12,30 - 13,00), liderul PNL se va intalni cu reprezentantii celor mai mari companii din Oradea (13,30 - 14,15), cu liderii ACL Bihor (14,15 - 14,45), dupa care se va deplasa pentru intalniri electorale in municipiul Beius (16,00 - 16,30) si in orasul Alesd (de la ora 18,00).

Candidatul independent Teodor Melescanu, fost sef al SIE, va avea un program mai incarcat. De dimineata, inainte de sedinta festiva (ce va incepe la ora 11,00), Melescanu se va intalni cu primarul Ilie Bolojan, dupa care va participa la sedinta Consiliului Local din sala mare a Primariei.

Apoi, impreuna cu celelalte oficialitati, de la 12,30, Teodor Melescanu va fi prezent in Parcul 1 Decembrie. Va urma o intalnire cu un grup de oameni de afaceri, dupa care, la ora 16,00, este programata o conferinta de presa. Oaspetele va mai ramane in mijlocul oradenilor si la alte activitati artistice in cursul serii.

Potrivit unei informari a UDMR, duminica, si candidatul UDMR la Presedintie, Kelemen Hunor, se va afla in vizita in judetul Bihor, unde va participa, la ora 13,00, la festivitatea de inaugurare a muzeului infiintat in partea aripii renovate a Castelul Zichy, din comuna Diosig.

Organizatia PSD Bihor a anuntat, prin presedintele filialei, Ioan Mang, ca la aceleasi festivitati din Parcul 1 Decembrie - Oradea a fost invitat si va participa si ministrul Apararii Nationale, Mircea Dusa.

Ce evenimente marcheaza Ziua Orasului

Incepand din anul 1992, Oradea sarbatoreste in fiecare an la 12 octombrie Ziua Orasului, data ce marcheaza doua evenimente majore din istoria sa: semnarea Declaratiei de Independenta a Romanilor din Transilvania si ziua eliberarii orasului.

Festivitatile vor incepe, duminica, la ora 11,00, in sala mare a Primariei, cu sedinta festiva a Consiliului Local. O ora mai tarziu, manifestarile se vor muta in Parcul 1 Decembrie, unde va avea loc un Te Deum, alocutiuni ale oficialitatilor, recital al corului Traian Mosoiu, depuneri de coroane si defilarea detasamentului de onoare. Manifestarile festive vor continua la Casa Memoriala si statuia lui Aurel Lazar.

Oradenii sunt invitati, dupa amiaza, la un festival de muzica militara sustinut de patru fanfare din tara, la Sala Sporturilor. Seara vor concerta in aer liber Maxim, Elena Gheorghe, Delia si 3 Sud Est.

Retragerea cu torte a militarilor pe un traseu central din municipiu si focurile de artificii vor incheia Ziua Orasului, dar si Festivalul Toamna Oradeana, inceput in 3 octombrie.

