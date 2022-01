Alegeri prezidentiale: CCR a mai respins o contestatie impotriva unui candidat

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins duminica o contestatie formulata de un cetatean impotriva inregistrarii candidaturii lui Zsolt Szilagyi la alegerile pentru Presedintia Romaniei din partea Partidului Popular Maghiar din Transilvania.

Hotararea este definitiva si se comunica Biroului Electoral Central.

Alegeri prezidentiale 2014: Lista candidatilor inscrisi in cursa

Argumentatiile retinute in motivarea solutiei pronuntate de Plenul Curtii Constitutionale vor fi prezentate in cuprinsul hotararii, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se arata intr-un comunicat de presa transmis de CCR.

CCR a respins si vineri 20 de contestatii impotriva candidatilor.

