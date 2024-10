Corlatean nu isi da demisia: Ce masuri propune ca sa nu se repete dezastrul de la vot

Ministrul de Externe, Titus Corlatean, a declarat, marti, ca a propus BEC simplificarea procedurii de completare a declaratiei pe propria raspundere si a listei pe care trebuie sa se inscrie votantii din diaspora, precum si marirea numarului de cabine de vot, acolo unde o permite spatiul.

Corlatean, a mentionat de asemenea, dupa intalnirea cu reprezentanti ai BEC, ca MAE a propus ca declaratia pe propria raspundere sa poata fi descarcata online si completata inainte de vot, urmand ca la sectie sa fie doar semnata. Totodata, MAE doreste ca decizia BEC din 2 noiembrie prin care aceasta declaratie a putut fi completata si in proximitatea sectiei de votare sa fie mentinuta.

Haos la sectiile de votare din diaspora - ce spun Titus Corlatean si Victor Ponta

Seful diplomatiei a mai spus ca MAE a propus si simplificarea procedurii de completare a listei cu datele cu caracter personal.

O alta propunere se refera la cresterea numarului de cabine de vot, acolo unde exista spatiu.

Corlatean nu isi da demisia: "Sa asteptam turul II pentru a trage concluziile"

"Eu iau in primul rand in calcul varianta de a actiona potrivit prevederilor legale pentru a asigura un tur II de scrutin corect (...) Dupa discutiile cu primul ministru, pe de o parte noi, ca institutie, si eu, ca ministru, vom actiona exact pentru a asigura tuturor dreptul de vot si va propun sa asteptam turul II si sa tragem concluziile. Sunt om politic si respect regulile in materie", a raspuns ministrul de Externe, intrebat daca ia in calcul demisia, asa cum i-au cerut romanii din strainatate.

Ads

Titus Corlatean a precizat si ca MAE va continua, "in ciuda unor critici care au o anumita fundamentare si de facto si emotionala, sa-si faca datoria ca institutie pentru a asigura corectitudinea votului tuturor celor care doresc (sa voteze - n.r.) ".

Alegeri prezidentiale 2014: Romanii din diaspora, tinuti la coada - se cere demisia lui Corlatean

"Vreau sa asigur ca institutia Ministerului Afacerilor Externe si-a facut datorie in ciuda criticilor. Eu imi asum ca ministru si exprim regretul public pentru acele situatii care au aparut, regretabile, chiar daca nu voi obosi sa spun in continuare ca MAE a respectat exact competentele si prevederile legale. Dar este corect sa-mi asum si public si sa prezint scuze pentru situatia din turul intai", a mai declarat Corlatean.

Ads