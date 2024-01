Dupa fapta si rasplata: Ponta vrea sa dea imobile gratuite preotilor care au facut campanie pro PSD

Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului ar putea primi gratuit de la Guvern, in proprietate, o serie de imobile ale statului pe care in prezent le are in administrare, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, proiectul de hotarare fiind inclus pe agenda sedintei de marti a Guvernului.

Proiectul de act normativ a fost inregistrat la Guvern luni, 10 noiembrie, dupa ce la slujba de sambata, conform imaginilor furnizate de presa locala, PS Iustin Sigheteanu, episcop vicar al Maramuresului si Satmarului, i-a indemnat pe credinciosii din judetele Satu Mare si Maramures, in fata unor politicieni din coalitia de guvernare, sa se prezinte duminica la urne si sa voteze in al doilea tur al alegerilor prezidentiale pe cel pe care l-a definit ca fiind "al nostru, un crestin ortodox, care isi face semnul Sfintei Cruci".

Proiectul stabileste "transmiterea, fara plata, in proprietatea unitatilor de cult detinatoare a unor imobile aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, respectiv a Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramuresului si Satmarului" si este initiat de Cancelaria premierului, Secretariatul General al Guvernului, Autoritatea pentru Restituirea Proprietatilor si Secretariatul de Stat pentru Culte.

Iohannis vs. Ponta: Preotii, acuzati ca le spun credinciosilor ce presedinte sa voteze

Aceeasi rasplata si in Targoviste

Aceeasi procedura ar putea fi aplicata de Guvern si pentru Arhiepiscopia Targovistei, pe agenda Guvernului fiind introdus si un proiect prin care un imobil folosit in prezent de catre Arhiepiscopie este cedat gratuit in proprietatea acesteia. Si acest act normativ este initiat de Cancelaria premierului, Secretariatul General al Guvernului si Secretariatul de Stat pentru Culte.

Ads

La finalul sedintei de marti, purtatorul de cuvant al Guvernului, Corneliu Calota, a precizat ca cele doua proiecte au fost amanate pentru o data ulterioara, deoarece sunt necesare "anumite evaluari".

In Maramures si Satu Mare au fost inregistrate, in primul tur al alegerilor prezidentiale, cele mai mici diferente de vot in favoarea lui Klaus Iohannis (ACL) fata de premierul Victor Ponta (PSD), de 36,55% la 36,46% in Maramures si de 32,37% la 31,63% in Satu Mare.

"Sa fie crestin, sa fie ortodox"

Conform imaginilor furnizate de presa locala, PS Iustin Sigheteanu, episcop vicar al Maramuresului si Satmarului, le-a spus credinciosilor din judetele Satu Mare si Maramures, la slujba de sambata, ca trebuie sa fie "responsabili" si sa mearga mai multi la vot, pentru ca au fost codasi si nu e frumos.

"Votati-l pe al nostru! Trebuie sa fie crestin, sa fie ortodox, sa se inchine, sa faca Sfanta Cruce", a spus episcopul credinciosilor, printre care sunt indicati si deputatul de Satu Mare Ovidiu Silaghi si presedintele CJ Satu Mare, ambii Partidul Liberal-Reformator condus de Tariceanu, care il sustine pe Ponta in alegerile prezidentiale.

Ads

Potrivit acelorasi imagini, episcopul vicar a cerut preotilor sa se aseze in frunte si sa ii conduca pe credinciosi la urna de vot, dupa slujba de duminica.

"Parintii, va puneti in fruntea credinciosilor, asa v-am spus, da? De la biserica nu ii lasati, nu doar ca ii indemnati. Va puneti in fruntea credinciosilor si de la biserica, direct la vot in haina preoteasca", a cerut episcopul.

Tot presa locala a prezentat imagini cu un alt preot, si anume parintele duhovnic Sebastian de la Manastirea Teghea din judetul Satu Mare, care, avandu-l alaturi pe liderul organizatiei judetene a PSD, Mircea Govor, le spune credinciosilor din biserica: "Este in jurul nostru si Mircea Govor, care si el este ortodox, este impreuna cu noi si ne indeamna si el sa fim uniti si sa votam cu cei care sunt ortodocsi, cu Victor Ponta, caci el poate sa ne uneasca! ".

Preot, in biserica: Votati Victor Ponta! Amin!

Gandul a prezentat, luni, inregistrari in care presedintele PSD Satu Mare, Mircea Govor, tipa la colegii sai de partid si ii ameninta pe directorii de scoli, pe sefii de deconcentrate, dar si pe preotii din judet ca vor avea de suferit daca Victor Ponta nu va castiga prezidentialele.

Ads

Inregistrare halucinanta dintr-o sedinta PSD - Popi, preotese, profesori sau postasi amenintati: Stati si muriti, asta e viata!

Milioane de lei pentru manastiri in ultimele saptamani

In ultimele saptamani, Guvernul a alocat din Fondul de rezerva mai multe milioane de lei pentru manastiri, catedrale si centre eparhiale.

La sfarsitul lunii octombrie, presedintele Traian Basescu a declarat ca Biserica Ortodoxa Romana s-a implicat, evident, in campania pentru prezidentiale in sprijinul PSD, explicatia tinand de interesele financiare sustinute de Guvern, mentionand si ca "Victor Ponta nu a lasat vreo icoana nepupata in Romania". Biserica a negat insa orice implicare in campanie.

BOR ii raspunde lui Basescu: Implicarea Bisericii in campanie trebuie dovedita

Ads