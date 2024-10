Falca isi ia revansa fata de Predoiu. Pedelistii din Vest il vor candidat la prezidentiale

Democrat-liberalul aradean Gheorghe Falca a fost preferat de cei peste 14.000 de membri ai PDL din judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis, respectiv 50,80% dintre alegatori, care au participat, sambata, la desemnarea candidatului din partea acestui partid pentru alegerile prezidentiale.

Potrivit unui comunicat al PDL Timis, in Regiunea de Vest, care cuprinde judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis, au votat peste 14.000 de membri de partid, pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale.

In urma votului pe intreaga regiune, prezenta la vot a fost de 67,53%, Gheorghe Falca obtinand un numar de 7.218 voturi, adica 50,80% din totalul de voturi valabile, in timp ce contracandidatul sau, Catalin Predoiu a obtinut 6.988 voturi, adica 49,18%.

Desi in judetele Caras-Severin, Hunedoara si Timis, preferat a fost Catalin Predoiu, Gheorghe Falca a fost declarat invingator cu voturile obtinute in judetul Arad. Astfel, in Arad prezenta la vot a fost de 47,42%, iar Gheorghe Falca a obtinut 3.519 voturi, adica 88,22%, in timp ce Catalin Predoiu a fost votat de doar 470 de colegi, adica 11,78%.

In judetul Caras- Severin, s-au prezentat la vot 71,46% dintre membrii organizatiei, 960 dintre acestia (60%) preferandu-l pe Catalin Predoiu. Alti 640 l-au votat pe Gheorghe Falca (40%).

In judetul Hunedoara, prezenta la vot a fost de 57,63%. 707 voturi (50,07%) a obtinut Catalin Predoiu, iar 705 voturi a obtinut Gheorghe Falca (49,93%). In judetul Timis, prezenta a fost de 90,73%. Catalin Predoiu a obtinut 4.851 de voturi (67,31%), iar Gheorghe Falca a primit 2.354 de voturi (32,66%).

"Fiecare organizatie judeteana din Regiunea Vest a organizat aceste alegeri, in sensul ca de exemplu membrii din Arad au votat la Arad, cei din Hunedoara au votat in Hunedoara si asa mai departe. Nu au fost chemati cu totii sa voteze in judetul Timis. Dupa ce urnele s-au inchis, a urmat numararea voturilor si anuntarea rezultatelor finale", a declarat purtatorul de cuvant al PDL Timis, Oana Gaita.

Gheorghe Falca a declarat, la Timisoara, ca desi el a considerat initial ca membrii PDL Arad nu ar trebui sa voteze in cadrul acestui scrutin, avand in vedere ca el este aradean, organizatia nationala a partidului a decis contrariul.

"Asa am considerat elegant ca organizatia din Arad sa nu voteze, dar analiza de la Bucuresti a decis ca si colegii din Arad trebuie sa voteze. Au apreciat gestul de eleganta", a declarat Falca.

Alegerile din judetul Timis pentru desemnarea prezidentiabilului PDL au fost supervizate de prim-vicepresedintele PDL, Anca Boagiu.

