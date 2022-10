In cautarea candidatului pierdut (Opinii)

Pana la alegerile prezidentiale mai sunt trei luni si jumatate si niciun candidat sigur. O situatie paradoxala si periculoasa.

Candidatura lui Victor Ponta este foarte probabila, dar nu certa. PNL-PDL sunt in plin proces de stabilire a candidatului comun, iar rezultatul final e inca departe de o profilare cat de cat clara.

In PNL este haos si lupta corp la corp dintre Crin Antonescu si Klaus Ioahnnis este foarte dura. Cercetarile sociologice il dau favorit pe Iohannis, insa secretarul general adjunct al liberalilor, Dan Mihalache, a subliniat intr-un interviu acordat Ziare.com ca decizia va fi una politica si ea poate contrazice sondajele.

In PDL situatia pare mai clara, cu un singur prezidentiabil in joc, Catalin Predoiu, dar pe ansamblul noii constructii de dreapta nimic nu e clar.

Mihai Razvan Ungureanu se straduieste din rasputeri sa reintre in carti, dar reactiile venite atat dinspre PNL cat si dinspre PDL in privinta sanselor sale de a deveni candidatul unic al dreptei sunt intre retinute si usor dispretuitoare.

Ads

Cristian Diaconescu ar trebui sa fie candidatul cert al PMP, daca nu ar fi eclipsat grav de presedintele partidului. Intr-un an cu alegeri prezidentiale, toate eforturile de promovare sunt centrate pe candidat, ceea ce nu se intampla in PMP unde dna Udrea ramane vedeta fara concurenta. Sau de fapt se intampla pentru ca va candida dna Udrea si dl Diaconescu nu este decat un iepure caruia sa i se spuna cu lacrimi in ochi "draga Cristi"? Vom vedea.

Sa nu stii candidatii cu trei luni inainte de alegeri prezidentiale este o situatie politica si electorala cu totul si cu totul anormala. Ea reflecta criza profunda de lideri prin care trece clasa politica romaneasca, dar si clivajul dintre aceasta si cea mai mare parte a societatii.

Conditia autentica de lider nu se reduce la o anumita functie ocupata intr-un partid, intr-o alianta. Ea presupune sine qua non un anumit nivel de incredere a electoratului, o anumita recunoastere.

Ads

Ganditi-va ce cote de incredere aveau in sondaje la vremea lor Ion Iliescu, Traian Basescu, Emil Constantinescu.

Cand te uiti acum in sondaje te ia cu ameteala. Am avut cel mai recent CSOP, cu concluzii dezastruoase pentru toata clasa politica. Cel mai ridicat nivel de incredere este de 29%, iar in randul potentialilor candidati - 25%.

In schimb, nu exista nici macar un politician care sa "beneficieze" de o neincredere mai mica de 50%. Avem cote de neincredre record, de la 83% cea mai mare, la 63% cea mai scazuta. Adica nu exista in acest moment nici macar un politician roman in care o majoritate de macar 50%+1 sa aiba incredere.

Poate ca unii sunt nedeptatiti de aceasta neincredere. Poate ca unii dintre ei ar merita un tratament mai bun din partea electoratului. Insa poarta anatema clasei politice, platesc clivajul grav dintre aceasta si societate, dar si propria vina de a nu fi reusit sa se profileze ca alternative reale si sa fie prin ei insisi puntile unei reapropieri. Chiar daca nu sunt la fel, pentru faptul ca sunt perceputi ca la fel sunt vinovati, cel putin sub aspectul comunicarii.

Ads

Si trebuie sa tineti cont de faptul ca procentele de incredere nu se traduc in voturi. Intodeauna intentia de vot si apoi votul efectiv sunt cu mult mai modeste, macar pentru faptul ca incredere poti avea in mai multi, dar votul e unul singur.

Asa ca procentele foarte reduse de incredere si recordurile de neicredere din sondaje se vor traduce probabil in noiembrie intr-un absenteism masiv. Este posibil sa avem in toamna cea mai mica participare la un scrutin prezidential.

Singurul care mai poate functiona este votul negativ, de frica, din ura, visceral in orice caz, o intrecere intre procentele de neincredere, daca vreti. Dar nici acesta nu stiu daca mai are potentialul din alti ani pentru ca observ in societate o mare blazare. O mare desprindere.

Potrivit aceluiasi CSOP, 51% nu mai sunt interesati de politica.

Asa ca, daca nu se schimba nimic, si nu vad premisele acestei schimbari, ma tem ca vom avea un presedinte decis de minoritatea cea mai disciplinata din punct de vedere electoral si in functie de criteriile ei, deloc incurajatoare.

Ads