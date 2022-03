Inregistrare halucinanta dintr-o sedinta PSD - Popi, preotese, profesori sau postasi amenintati: Stati si muriti, asta e viata!

Presedintele PSD Satu Mare, Mircea Govor, a fost inregistrat in timp ce tipa si isi ameninta colegii, dar si preotii sau profesorii din judet ca nu vor mai primi bani daca Victor Ponta nu castiga alegerile prezidentiale. Liderul PSD era foarte suprat ca la primul tur nu a obtinut un scos care sa il multumeasca.

"Cei care nu veti avea rezultate in turul doi, cat sunt eu in Consiliul Judetean si cat am posibilitate, nu o sa primiti niciun cinci bani. Cand se repartizeaza bugetul - zero, cand se impart... (neinteligibil) zero si garantez ca niciunul nu mai primeste nimic.

Stati si muriti, asta e viata. Deja nu se mai poate. Trebuie sa ma duc eu sa ma milogesc ca un prost si sa pun o groaza in joc? Pentru ce? Ca sa vin aici sa ce? Sa ma fac de ras. Pentru ca ala doarme la amiaza in loc sa mearga in campanie electorala, alalalt in ziua votului sta si nu face nimica, ma duc la altul nimica.

Unde ai fost, mai? Unde a fost... (neinteligibil) de la scoala? Cum sa fie la scoala, ma? Eu ce-s, tampit? M-am dus si am vorbit cu omul nostru.... (neinteligibil) Sa-ti spun ceva, de luni nu mai vine la scoala, sa se duca sa se odihneasca. De luni, la revedere. Nu mai merge cu de-aste feluri. Si-o spun foarte clar. Toti directorii de deconcentrate care au fost numiti politic, directorii de scoli, toti care au fost numiti politic daca nu participa efectiv la campanie, pleaca acasa. S-a-ncheiat", sustine Mircea Govor, potrivit inregistrarii publicate de Gandul.info.

Ads

Presedintele PSD Satu Mare le-a transmis colegilor sai ca a discutat si cu preotii din oras pentru a se implica in campania electorala pentru Ponta.

"Am vorbit cu preasfintitul, am vorbit cu toti popii. Exact cum vorbesc cu voi, asa am vorbit si cu ei si am spus la popi in felul urmator: 'Bai, oameni buni, s-o terminat'. (neinteligibil) Daca nu vreti sa fiti de partea noastra, s-aduceti sa votati cu Victor Ponta, eu nu va mai cunosc. La mine la usa nu mai veniti. Le-am spus verde in ochi", a continuat Govor.

Liderul PSD din Satu Mare le-a mai spus colegilor ca, totusi, preasfintitul este de partea lor, ca "este un om extraordinar".

Ponta: Nu exista niciun partid format doar din sfinti. Ce spune despre gratieri

"Si inca ceva, la toti popii daca pierdem toate preotesele le dau afara din tot, la revedere. Le-am si spus. Toti au venit la mine sa le pun preoteasa. S-a terminat. S-a pierdut, pleaca acasa. Mearga la mama dracului, nu ma intereseaza", a continuat el.

Ads

Acesta si-a amenintat colegii ca vor pleca din institutii toti cei pe care el nu se poate baza.

"Deci noi facem ce trebuie pentru judet si ne p**** pe sefii nostri.....Nu se mai poate sa-l dam in aia, nici pe el, nici pe... de la municipiu. Nu exista asemenea vocabular, sa-l dam in aia sau in aia de Ponta sau de Dragnea. Nu exista asa ceva si nu va mai exista, garantez eu. In judetul Satu Mare, cat sunt eu aici nu vor mai exista asa feluri de oameni. Sa-i ia mama dracului pe toti, ca n-am nevoie de toti nenorocitii in jurul meu.

Deci am nevoie decat de cei cu care pot face treaba, restul valea. Pleaca la mama dracului toti, n-am nevoie de niciunul. Si Dan Secelean (?), eu iti spun ultima data, daca eu te chem la sedinta si nu vii ca esti la domnul primar, eu ma duc la domnul prim-ministru. Fara nicio ezitare, o sa fii dat afara. Sa fii dat afara! Eu te-am pus director acolo, bai! Si nu tu imi comanzi mie! (a dat cu pumnul in masa - n.red.) Ai fost numit politic, n-ai fost numit de Voica, pentru ca el aici nu face legea in municipiul Satu Mare! Ca m-am saturat", a mai spus seful PSD Satu Mare.

Ads

Acesta le-a mai spus celor prezenti la intalnire ca daca exista persoane care vor sa se retraga, sa o faca pe loc.

"Nu mai am nevoie de filfizoni. Ca nu-s eu sa-mi tin (neinteligibil) de ras. Fata de toata lumea. Ca nu se poate, domne. Ca nu se poate pentru ca oamenii astia Ponta si Dragnea nu merita bataia asta de joc (neinteligibil) cu cine, cu Iohannis. Cine ma-sa e Iohannis? Ce-a facut, domnule, ACL pentru voi, pentru oamenii din judetul Satu Mare? Nimeni, nimic.

Dar aici este o tactica cat se poate de nesimtita. Zona Oasului nu va intereseaza. Credeti ca vi se cuvine tot. Nu vi se mai cuvine nimic. In frunte cu domnul Ciocan. Ultima data va spun, daca nu va implicati in Certeze, lasati pe altul sa se ocupe de Certeze. O spun in toate organizatiile. S-a terminat. Eu nu am nevoie sa indur atata rusine din cauza unuia sau altuia. S-a terminat. Deci nu se mai poate. Daca vreti sa lucram bine impreuna, bine, daca nu cu asta basta", a amentionat Govor.

Presedintele PSD le-a explicat colegilor si cum trebuie sa procedeze pentru ca rezultatele de duminica sa fie de partea lor.

Ads

"Deci am hotarat in felul urmator: la fiecare sectie de votare vreau sa vad doi oameni in fata sectiei de votare, din care sa fie consilieri locali, in special daca avem, sa fie directori/profesori de scoli, sa fie postasul din sat, sa fie reprezentantul directiei sanitar-veterinare, nu-i aci, sunati-l sa vina urgent. Deci asta spun, in fata sectiei de votare sa fie la intrare doi oameni care sa stea de vorba cu omul: 'Buna ziua, bine ati venit, va asteptam sa veniti sa fiti de partea noastra si la revedere'.

Daca aveti probleme acolo... Va garantez. Deci la fiecare sectie de votare. Pe langa asta trebuie sa mearga din casa in casa sa le spuna la oameni in felul urmator: 'Oameni buni, nu facem voturi, nu ne gandim pentru comuna, stam degeaba'. Le spuneti. Va spun sincer, eu va garantez, toti care vor pierde, eu nu va.... (neinteligibil).

Ala care o pierdut cu mine nu se mai vede nu mai vede, de partidul asta vorbesc. De-aci incolo, iar eu la Consiliul judetean in nici intr-un caz. (...) Daca nu vreti sa fiti de partea noastra, s-aduceti sa votati cu domnul Victor Ponta, eu nu va mai cunosc. La mine la usa nu mai veniti. Le-am spus verde in ochi. S-a terminat. Fratilor, NU, la revedere, si i-am spus la preasfintit, a spus presfintitul trimiti in fiecare localitate, in fiecare biserica un om, ala sa trimita SMS", a mai spus liderul PSD.

Ads

Ponta: A fost ultima data cand am lovit o persoana de sex feminin

Govor sustine ca el a facut tot ce a putut, ba mai mult, ca a dat atat de multe telefoane, incat "daca Doamne fereste, pierdem, suta la suta-mi iau gatul".

Contactat de jurnalistii sursei citate, Govor s-a declarat foarte nemultumit de rezultatul din primul tur, a confirmat ca s-a intalnit cu primarii, viceprimarii si alesii locali din judet, dar a negat ca i-ar fi implicat in campanie pe sefii deconcentratelor din judet.

Cat despre inregistrarea respectiva, liderul PSD a sustinut ca este o facatura.

Pe de alta parte, inspectorul scolar general Claudiu Mondici a confimat faptul ca a participat pe 4 noiembrie la sedinta PSD, dar a precizat ca a fost vorba despre o intalnire pentru analiza rezultatelor din judet si ca nu s-a simtit amenintat.

Ads