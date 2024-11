Melescanu: Daca un singur membru din comisie lipseste, voteaza cu 15% mai putini romani

Ministrul Teodor Melescanu a discutat sambata, la Paris, cu ambasadorii Romaniei la Paris si Bruxelles, precum si cu presedintii sectiilor de votare din Franta legat de masurile ce vor fi puse in practica pentru turul II, el facand si un apel la membrii partidelor in comisiile de vot sa fie prezenti.

Potrivit unui comunicat al MAE, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a facut, sambata, o vizita de lucru la Paris, "in vederea evaluarii modului in care sunt aplicate masurile decise de MAE si care tin de competentele sale pentru fluidizarea procesului de votare in turul al doilea al alegerilor pentru Presedintele Romaniei care are loc pe 16 noiembrie".

Teodor Melescanu a avut o intrevedere cu ambasadorul Romaniei in Franta, Bogdan Mazuru, precum si cu ambasadorul Romaniei la Bruxelles, Stefan Tinca, si ambasadorul Romaniei la Reprezentanta Permanenta de la Bruxelles, Mihnea Motoc.

De asemenea, ministrul Afacerilor Externe a discutat cu presedintii sectiilor de votare din Franta. "Discutiile s-au concentrat pe masurile care vor fi puse in practica la sectiile de votare de pe teritoriul Frantei, in vederea unei bune desfasurari a procesului de votare la data de 16 noiembrie 2014", se mentioneaza in comunicat.

Ministrul de Externe a facut apel la membrii partidelor politice din comisiile de vot sa fie prezenti in ziua votului astfel incat toate sectiile de votare sa poata functiona la capacitate maxima, cu sapte membri, sapte cabine de vot si sapte stampile.

"Daca un singur membru din comisia de vot va lipsi duminica, vor vota cu 15% mai putini cetateni romani. Sper ca membrii partidelor politice sa inteleaga responsabilitatea care le revine si sa isi faca datoria, astfel incat toti romanii care doresc sa voteze la Paris sau oriunde la sectiile de votare din strainatate sa o poata face", a declarat ministrul Teodor Melescanu, citat in comunicat.

Potrivit sursei citate, Ambasada Romaniei la Paris a informat despre masurile legale luate, conform atributiilor care ii revin, astfel incat procesul de votare sa se deruleze in conditii cat mai bune.

"Astfel, pe parcursul zilei de 16 noiembrie, 30 de voluntari vor asigura la Paris comunicarea cu cetatenii romani care vor veni la vot, vor transmite informatii utile acestora si le vor oferi explicatii si raspunsuri privind desfasurarea votului", se arata in comunicatul MAE.

Ambasada a recomandat tuturor cetatenilor care doresc sa voteze la sectiile din Paris o repartizare echilibrata a prezentei la vot in timpul zilei, folosind toate momentele din programul de functionare al birourilor de vot (7.00 - 21.00), astfel incat un numar mai mare de romani sa isi exercite dreptul la vot.

Accesul prioritar pentru persoane cu copii mici, persoane cu probleme de sanatate si persoane in varsta va functiona intre orele 7.00 - 11.00.

Declaratia pe propria raspundere poate fi completata inainte de intrarea in sectia de vot - poate fi descarcata de pe site-ul MAE si al Ambasadei si va fi si distribuita inainte de intrarea in sectiile de votare - urmand ca semnarea si datarea acesteia sa se faca in fata comisiei, mentioneaza sursa citata.

