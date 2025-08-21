Nu sta acasa. Voteaza! Ioan Stanomir: Votul este un reflex de vigilenta civica

Autor: Camelia Badea
Miercuri, 12 Noiembrie 2014, ora 09:20
Nu sta acasa. Voteaza! Ioan Stanomir: Votul este un reflex de vigilenta civica
Trebuie sa votam la alegerile prezidentiale pentru ca a venit momentul sa alegem ferm ce Romanie dorim - una dominata de o "elita pradatoare" sau una guvernata transparent, declara Ioan Stanomir, doctor in drept, profesor la Universitatea Bucuresti.

"Votul este un reflex de vigilenta civica", a mai declarat pentru Ziare.com fostul presedinte al Comisiei prezidentiale pentru revizuirea Constitutiei.

Ioan Stanomir subliniaza faptul ca orice democratie constitutionala se intemeiaza pe "o stare de luciditate si de vigilenta".

"Mai mult decat un simplu exercitiu, votul la alegerile prezidentiale este ocazia de a reafirma aceasta capacitate a noastra de a fi activi, de a determina maniera in care viitorul patriei noastre se va construi - a infrange tentatia de a te retrage, a invinge dezgustul care te copleseste. Dincolo de spectacolul dezamagitor al demagogiei, se afla realitatea necesitatii apararii valorilor de care depinde supravietuirea libertatii noastre. Un vot, acum, este un vot impotriva coruptiei, a cleptocratiei, a complicitatilor", afirma prof. Stanomir.

Totodata, acesta spune ca miza autentica a alegerilor prezidentiale este aceea a definirii "identitatii colective a patriei noastre". De aceea, trebuie sa mergem la vot si sa decidem in ce tara ne dorim sa traim.

"Intre dominatia unei elite pradatoare si idealul unei guvernari transparente, a venit momentul unei alegeri ferme. Aceasta speranta a unei Romanii decente trebuie sa fie motorul actiunii noastre. Participarea la votul prezidential este un element in acest parcurs al refondarii Romaniei", considera prof. Ioan Stanomir.

Nu sta acasa. Voteaza! - o campanie Ziare.com

Credem cu tarie ca trebuie sa mergem la vot. Ca votul inseamna sa exprimam ferm ceea ce vrem, sa avem un cuvant de spus in propriul destin si in viitorul Romaniei. Ca absenteismul ne face tributari cu viata noastra unei minoritati. Ca stampila pe care o punem apasat ne ajuta sa tinem capul sus si spatele drept macar pana la urmatoarele alegeri.

Mai credem ca un roman care a votat este un cetatean care nu va lasa Puterea sa doarma, sa fure, sa minta, sa faca ce vrea, atunci cand ceea ce face ii incalca drepturile. Si aici nu vorbim de votul cumparat cu 50 de lei, o galeata sau o sticla de rachiu. Desi, daca nu mergeti la vot, ganditi-va ca acesta este, de fapt, votul dumneavoastra.

De aceea, am demarat o campanie in care personalitati din Romania si din strainatate, dar si oameni simpli, cu spirit civic si o atitudine ferma, spun de ce merg ei la vot.

Va invitam sa va alaturati campaniei Ziare.com. Informati-va, implicati-va, votati! Pentru o Romanie mai buna.

Despre alegerile prezidentiale din Romania

Romanii sunt chemati la vot pentru turul doi al alegerilor prezidentiale pe 16 noiembrie. Primii doi clasati in turul I, din care trebuie sa alegem duminica, sunt premierul si presedintele PSD, Victor Ponta, si primarul Sibiului si liderul PNL, Klaus Iohannis.

Mandatul viitorului presedinte incepe pe 22 decembrie 2014.

Este prima schimbare de presedinte dupa intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, iar candidatul care va castiga alegerile va fi seful statului la momentul 1 iulie 2019, cand Romania va prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene.

