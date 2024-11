Un parlamentar neamt il acuza pe Ponta ca minte in legatura cu votul romanilor din Germania

Bernd Fabritius, parlamentar german, sustine ca premierul Victor Ponta a mintit, marti seara, cand a spus, in timpul primei dezbateri cu Klaus Iohannis, ca legislatia germana nu permite organizarea de sectii de vot in alte locuri decat consulate si ambasade.

"Este o minciuna crunta. Este cunoscut ca exact contrariul este adevarat. Nu exista nicio lege care ar interzice amplasarea unor sectii de votare oriunde acest lucru ar fi posibil din punct de vedere organizatoric", a explicat Bernd Fabritius, pentru Adevarul.

Mai mult, parlamentarul, care a fost primul cetatean german originar din Romania care a ajuns in Bundestag, a explicat ca Ministerul german de Externe a transmis, acum doua zile, o scrisoare autoritatilor romane, prin care le informa despre aceasta posibilitate. Politicianul a precizat ca din partea Romaniei nu a fost primit niciun raspuns.

"Trebuie mentionat ca exista o ordonanta administrativa a Ministerului German de Externe care informeaza ambasadele straine ca in mod normal, de regula, alegerile se realizeaza in centrele consulare sau in ambasade, dar, daca este necesar, printr-o simpla cerere se poate solicita acordul de a organiza sectii de votare oriunde ar fi acest lucru posibil.

Spre exemplu, comunitatea turceasca din Germania, care este foarte mare, intotdeauna depune astfel de cereri si intotdeauna li se aproba. Nu mi-as fi imaginat niciodata ca Romania nu va face uz de aceasta posibilitate care, desigur, a fost cunoscuta",a adaugat Bernd Fabritius.

Politicianul a mai spus ca si el a vazut cozile infernale din primul tur si ca a discutat cu unii colegi de-ai sai din Bundestag, care i-au transmis ca sunt dispusi sa puna la dispozitie statului roman, daca doreste acest lucru, spatii in incinta primariilor sau in scoli, in gradinite.

"Reamintim ca, potrivit regulilor in materie comunicate de MAE german prin nota verbala, in Germania este permisa organizarea de sectii de votare numai la sediile ambasadelor, consulatelor generale si onorifice", a spus Victor Ponta, marti seara, in timpul primei dezbateri televizate cu liderul PNL Klaus Iohannis organizate de Realitatea Tv.

Cea de-a doua dezbatere a avut loc miercuri seara la B1 TV.

