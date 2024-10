Weekend prelungit pentru elevii bucuresteni: Alegerile prezidentiale inchid scolile

Majoritatea scolilor din Capitala vor suspenda cursurile vineri, 31 octombrie, dupa ora 14.00, si luni, 3 noiembrie, pana la ora 10.00, pentru turul I al alegerilor prezidentiale, orele urmand sa fie recuperate pana la sfarsitul semestrului, au declarat joi oficiali ai ISMB.

Acelasi orar de suspendare a cursurilor va fi valabil, in eventualitatea unui tur II al alegerilor, in zilele de vineri, 14 noiembrie, si luni, 17 noiembrie, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), Marian Banu.

Cursurile vor fi suspendate, temporar, numai in unitatile de invatamant in care vor fi organizate sectii de votare.

"In aceasta perioada am avut intalniri cu toti directorii unitatilor de invatamant in care vor fi organizate sectii de votare. (...) Consiliul de administratie al fiecarei unitati de invatamant va stabili programul exact al cursurilor in zilele de vineri 31 octombrie si 14 noiembrie, dar si pe cel al recuperarilor.

Totodata, fiecare unitate de invatamant va afisa la loc vizibil, joi, cu trei zile inaintea scrutinului, programul cursurilor, astfel incat elevii si parintii la fie informati din timp cu privire la suspendarea orelor si reluarea activitatii de invatamant", a adaugat Banu.

Purtatorul de cuvant al ISMB a mai spus ca vineri, 31 octombrie, dupa ultima ora de curs, toate camerele de monitorizare video din interiorul scolilor si din exteriorul acestora vor fi oprite.

Turul I al alegerilor prezidentiale va avea loc duminica, 2 noiembrie, iar al doilea, la 16 noiembrie, daca niciun candidat nu obtine peste 50% din voturi in primul.

