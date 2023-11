Cine sunt cei 9 care vor fi cu Iohannis diseara pe scena. PNL sustine ca vom vedea o premiera in Romania

PNL anunta, cu 5 ore inainte de evenimentul organizat pentru candidatul Klaus Iohannis, cine sunt cei alesi sa intre in dialog cu acesta.

"Partidul National Liberal organizeaza astazi, 19 noiembrie a.c., incepand cu orele 19:00, dezbaterea Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, cu analisti, politologi si jurnalisti.

La evenimentul care se va desfasura in Aula Bibliotecii Centrale Universitare 'Carol I', vor participa: Ramona Avramescu (TVR), Clarice Dinu (HotNews.ro), Moise Guran (Europa FM), Ion M. Ionita (Adevarul), Cristian Leonte (Pro Tv), Silviu Manastire (B1 Tv), Cristian Pirvulescu (SNSPA/Pro Democratia), Cristina Sincai (Romania Tv) si Radu Tudor (Antena3)", potrivit unui comunicat remis de liberali.

Liberalii sustin ca formatul propus de ei pentru acest eveniment reprezinta o premiera pentru ca cei 9 interlocutori ai candidatului ii pot pune intrebari pe orice tema o considera de interes. Acesta este insa un principiu de baza al jurnalismului, orice interviu, emisiune sau dezbatere avand ca scop principal sa abordeze subiectele de interes pentru cetateni.

"Dezbaterea reprezinta o premiera pentru Romania, in contextul alegerilor prezidentiale, participantii care vor lua parte la dialog avand posibilitatea sa abordeze orice teme si orice subiecte pe care le considera de interes pentru opinia publica", se mai arata in comunicatul care mai precizeaza doar ca "evenimentul va putea fi urmarit live pe paginile de Facebook si Youtube".

Klaus Iohannis a refuzat sa participe la dezbateri electorale si in turul intai si in al doilea. Atat el, cat si PNL, partidul din partea caruia candideaza si pentru al doilea mandat, au sustinut ca participarea intr-un astfel de format traditional nu ar aduce nimic in plus, preferand sa organizeze intalniri cu simpatizantii si membrii de partid.

Viorica Dancila, contracandidatul lui Iohannis in finala prezidentiala, i-a lansat repetate invitatii la dezbatere, insa cum au fost respinse toate, purtatorul de cuvant al PSD, Valeriu Steriu, nu a exclus o aparitie surpriza a acesteia la evenimentul de marti al PNL. Liberalii au anuntat ca nu va fi primita si ca spera ca "lui Dancila, in cele din urma, i se va activa simtul ridicolului".

