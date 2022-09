Seful AEP o contrazice pe Carmen Dan: Sistemul de monitorizare a prezentei la vot sa functioneze ca si pana acum

Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Florin Mituletu-Buica, este de parere ca sistemul de monitorizare a prezentei la vot ar trebui sa ramana deocamdata la Serviciul de Telecomunicatii Speciale, sa functioneze ca pana acum, iar in viitor, daca vor exista posibilitati tehnice si legale, sa fie preluat de AEP.

Intrebat marti daca AEP ar trebui sa preia sistemul de monitorizare a prezentei la vot de la STS, asa cum a propus ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, Florin Mituletu-Buica a precizat ca el sustine ca, in acest moment, sistemul sa functioneze ca pana acum.

"Sistemul de monitorizare a prezentei la vot a fost utilizat in anul 2016 la alegerile locale, nu a fost nicio contestatie cu privire la acest sistem informatic. In anul 2016, la alegerile pentru Parlament, in tara si in strainatate, a fost folosit acelasi sistem informatic de monitorizare a prezentei la vot si prevenirea votului ilegal.

La fel, nu a fost sesizata sau trimisa vreo contestatie cu privire la acest sistem informatic centralizat. In 2018, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei, nu a putut fi utilizat pentru ca aveam doar 20 de zile in consultare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, s-a ajuns la concluzia ca nu poate fi utilizat.

La alegerile pentru Parlamentul European sistemul acesta informatic a fost pregatit din timp. In acest sistem informatic a aparut si acea optiune ca alegatorul sa voteze si la referendumul consultativ. Si la nivelul AEP, cat si la nivelul BEC, nu am avut o informatie ca acest sistem ar fi fost viciat intr-un fel sau altul. (...) Eu sustin ca la acest moment sa functioneze asa cum a functionat, iar in viitor, daca AEP va avea din punct de vedere legal si din punct de vedere tehnic posiblitatea sa preia acest sistem informatic, fara nicio problema (il va prelua - n.red.) ", a declarat presedintele AEP, intr-o conferinta de presa.

El a sustinut ca AEP nu are, in acest moment, nicio informatie cu privire la vicierea sistemului informatic sau al tabletelor astfel incat sa poata exista posibilitatea de vot multiplu.

Florin Mituletu-Buica a mai spus ca niciuna dintre institutiile implicate in organizarea procesului electoral din 26 mai - Autoritatea Electorala Permanenta, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Institutul National de Statistica, Biroul Electoral Central - nu au detinut date si informatii care sa duca la suspiciunea de frauda electorala.

Florin Mituletu-Buica a fost numit in functie in luna februarie, fiind sustinut de PSD.

