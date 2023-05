Imagini virale de la alegerile din Turcia. O femeie a mers la vot împreună cu animalul de companie, o oaie VIDEO

O femeie din Turcia a mers la vot, în cadrul alegerilor pentru funcția de președinte, împreună cu propriul animal de companie, o oaie.

Imaginile, care au devenit virale pe Twitter, arată cum femeia a intrat cu oaia în clădire și chiar în secția de vot. Animalul de companie o urmează pe alegătoare peste tot unde merge.

Peste 60 de milioane de alegători erau aşteptaţi, duminică, la urne în al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Turcia. Erdogan a obţinut în primul tur 49,5% dintre voturile exprimate în primul tur, iar Kilicdaroglu 44.9%.

Erdogan a primit un impuls săptămâna aceasta, prin susţinerea lui Sinan Ogan, candidatul naţionaliştilor în primul tur, care a obţinut 5,2% dintre voturile exprimate.

