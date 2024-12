Back in business. Trump va decide pe cine votăm

Acum câțiva ani, citind cartea Andreei Roșca "Cei care schimbă jocul" mi-am dat seama că sunt extrem de rare cazurile când poți să faci performanță, urmând fenomenul de "turmă". Apoi, mi-a intrat pe mână "Affluenza" lui Oliver James, unde am înțeles cum manipularea maselor a răspândit consumerismul la nivel mondial. Recomand ambele cărți ca o lectură obligatorie pentru cei care vor "să iasă din rând". Recent, un dezvoltator imobiliar a declarat senin: "prețul imobilelor va ajunge la cer". Chiar a ieșit în evidență, dar se va duce singur la cer.

Personal cred că, vrând-nevrând, suntem bombardați zilnic cu informații prin care se încearcă manipularea deciziilor personale. Inteligența artificială ne oferă cea mai bună dovadă că altcineva poate gândi în locul nostru și ne îndepărtează de propriul raționament. Cu bucurie în suflet vă anunț că am văzut săptămâna asta un număr impresionant de tineri la Târgul de carte Gaudeamus, deși vremea era mizerabilă. Există speranță și eu cred în ei și în potențialul lor. Dacă cineva vorbește urât de tinerii din România are o problemă personală cu mine...

Și acest eveniment cultural, educativ, etc., a fost tot o manipulare, cu sponsori, de această dată pozitivă. Dar, oare, rețelele sociale nu promovează tot felul de evenimente sponsorizate? Toate campaniile electorale nu sunt tot manipulări plătite din bani publici? Alegem dacă vrem să fim manipulați, cu ce sau de cine ne lăsăm ispitiți cu diverse reclame în media. Nu am cont pe TikTok, dar de pe Instagram am aflat o grămadă de informații interesante, unele chiar utile pentru afaceri sau viața personală. Înainte vreme nu dădeam doi bani pe Instagram și mi se părea o prostie! Am ales să fiu manipulat...

Ads

Ca să n-o lungesc prea tare, actualele alegeri mi-au demonstrat că trăim într-o țară cu profunde traume/răni comuniste, neînchise încă. Căderea regimului ceaușist ne-a oferit o multitudine de oportunități, în toate domeniile. Din păcate, în ultimii 35 de ani, statul nostru a închis porțile și a redus șansele de reușită pentru milioane de români. Mulți au plecat definitiv sau temporar din țară, unii s-au resemnat aici, alții așteaptă să vadă o ultimă speranță că încă se poate trăi normal în România. Dar, vor să fie manipulați frumos, nu forțați.

În opinia mea, cea mai mare durere pe care o poate trăi un român întreg la cap, dar "rănit" de propriul stat, este să i se spună în continuare cu cine să voteze. Practic, să fie "înregimentat" din nou, după 45 de ani de comunism și 35 de ani de tranziție. Personal cred că nimic nu este mai umilitor, după ce pleci din țara natală sau rămâi și ești corect față de statul român, decât să vină aceiași politicieni să-ți spună ce să faci și cum îți va fi mai bine, ca și cum tu ești un retardat sau fără discernământ. Atunci stai și te întrebi, care este diferența dintre izvoarele consumerismului și reclamele de pe rețele? Nu tot manipulare se cheamă?

Ads

Orice familie, orice instituție, orice firmă, orice localitate, orice țară, etc., are nevoie de un lider, preferabil (re) cunoscut sau ales. Există nenumărate cazuri de lideri mondiali, din business, care au fost prinși și au recunoscut că au manipulat piața sau consumatorii, că au făcut concurență neloială, că au indus în eroare consumatorii cu bună știință, că nu au plătit anumite taxe și impozite. De cele mai multe ori au plătit pagubele sau au pierdut cota de piață, au dat faliment, dar nu au fost interziși în nicio țară democratică. Țigările, zahărul, alcoolul, fast-food-ul, etc. se știe că dăunează, dar nu au fost interzise. Sunt o alegere individuală, rezultate ale consumerismului prin manipulare.

Trump a fost acuzat, inculpat penal și condamnat, a instigat susținătorii să intre în Capitoliu, dar nu i s-a interzis să candideze. Să fie asta o lecție pentru tânăra democrație românească sau ne întoarcem cu pași mărunți și repezi spre comunism? Nimeni din România nu știe răspunsul acum, dar, după părerea mea, îl vom afla direct de la Casa Albă și, indiferent ce se va întâmpla între timp pe malurile Dâmboviței, vom ști în spatele cui trebuie să ne încolonăm și dacă mai are rost votul nostru. Până atunci, back in business, să nu pierdem trei luni degeaba.

Ads

P.S. Sunteți de acord ca niciun partid sau candidat să nu mai folosească bani publici? Dacă da, poate se mobilizează cei care se erijează în reprezentanții Mediului de Afaceri să inițieze acest demers. Altfel să se reprezinte numai pe ei, în nume personal, fiindcă micii antreprenori (ca mine) nu mai vor să muncească un minut pentru politicieni și campaniile lor electorale.

Dragos Dragoteanu

Manager Euroest Invest / Fast Parking

CIPS - Certified International Property Specialist

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads