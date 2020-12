Alegeri parlamentare 2020. BEC a publicat rezultatele finale dupa solutionarea contestatiilor

Astfel, PSD a obtinut la alegerile parlamentare pentru Camera Deputatilor 1.705.786 de voturi (28,90%), iar PNL are 1.486.402 voturi (25,18%.Alianta USR PLUS a obtinut la alegerile parlamentare pentru Camera Deputatilor 906.965 de voturi (15,37%), iar Alianta pentru Unirea Romanilor - 535.831 de voturi (9,08%). Uniunea Democrata Maghiara din Romania a obtinut pentru Camera Deputatilor 339.030 de voturi (5,75%).Numarul total al voturilor valabil exprimate pentru Camera Deputatilor este de 5.901.959 voturi, potrivit BEC. Totodata, BEC a mentionat ca numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne inscrisi in listele electorale permanente este de 6.059.113.La Senat, PSD a obtinut 1.732.289 de voturi (29,32), iar PNL - 1.511.227 de voturi (25,58%), potrivit rezultatelor finale dupa solutionarea contestatiilor prezentate, sambata, de Biroul Electoral Central.Alianta USR PLUS a obtinut la alegerile parlamentare pentru Senat 936.864 de voturi (15,86%), iar Alianta pentru Unirea Romanilor - 541.938 de voturi (9,17%). Totodata, Uniunea Democrata Maghiara din Romania a obtinut pentru Senat 348.262 de voturi (5,89%).Numarul total al voturilor valabil exprimate pentru Senat este de 5.908.364 voturi, potrivit BEC. BEC a mentionat ca numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne inscrisi in listele electorale permanente este de 6.059.113.Reprezentantul BEC a precizat ca, in zilele urmatoare, se va efectua procedura pentru atribuirea mandatelor.