BEC: Nou tur de scrutin in trei comune unde sunt candidati in situatie de balotaj

Conform hotararii BEC, publicate pe site-ul institutiei, este vorba despre comuna Rebra din judetul Bistrita-Nasaud, comuna Ortisoara din judetul Timis si comuna Balaci din judetul Teleorman.Noul tur de scrutin este programat pe data de 11 octombrie, precizeaza hotararea BEC.Tot pe 11 octombrie se repeta scrutinul pentru functia de primar in circumscriptia electorala oraseneasca Moldova Noua, judetul Caras-Severin.Candidatii aflati in situatie de balotaj vor fi inscrisi pe buletinele de vot la scrutinul din 11 octombrie in ordinea alfabetica a numelor acestora.La Moldova Noua, candidatii vor fi inscrisi pe buletinele de vot in ordinea utilizata la scrutinul din 27 septembrie.