BEC respinge contestatia formulata de partidul Impreuna pentru Moldova privind inregistrarea siglei. Alte trei cereri similare, respinse

BEC reunit, duminca, a luat in discutie contestatia formulata de partidul Impreuna pentru Moldova la decizia de respingere a inregistrarii.BEC a respins contstatia ca fiind neintemeiata, avand in vedere ca Legea 115/ 2015 nu prevede o cale de atac impotriva hotararilor referitoare la respingerea cererilor de inregistrare a semnelor electorale.De asemenea, prin decizii anterioare, BEC a respins inregistrarea semnelor electorale ale Miscarii Patriotilor Romani, Partidului Pentru Odorheiu Secuiesc si Aliantei electorala Romania Socialista.In ceea ce priveste Miscarea Patriotilor Romani, BEC precizeaza ca nu face parte dintr-o categorie prevazuta de Legea 115/ 2015 pentru care se poate face inregistrarea semnelor electorale.Partidul Pentru Odorheiu Secuiesc nu apare in Registruol partidelor, neexistand o hotarare definitiva de inregistrare a formatiui politice, iar Alianta electorala Romania Socialista a propus ca sigla un insemn national.Anterior, Biroul Electoral Central (BEC) a respins cererile de inregistrare a semnelor electorale ale candiatilor independenti Nicusor Dan , Dan Cristian Popescu, Lucian Tiberiu Bodea si Gheorghe Man. De asemenea, au fost respinse si cererile depuse in afara termenului legal de catre Partidul Noua Romanie si Impreuna pentru Moldova.