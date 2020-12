Valeriu Nicolae contesta in instanta decizia BEC prin care i-au fost respinse contestatiile

"Vom contesta decizia" a anuntat sambata, pe Facebook , Valeriu Nicolae. Acesta a ramas, in procesul verbal cu rezultatele finale, la doar 17 voturi de pragul necesar alegerii in Camera Deputatilor."Am votat USRPLUS la Senat. Faptul ca privesc critic sau foarte critic o parte a ceea ce se intampla in USRPLUS nu inseamna ca nu cred ca sunt cel mai bun partid. Au de departe cei mai putini impostori/oameni santajabili in parlament. Faptul ca nu am fost pe listele USRPLUS nu a fost asa cum tot aud in ultima vreme decizia mea ci e mult, mult mai complicat. Sunt sigur ca as fi fost exclus din USRPLUS daca as fi fost consecvent cu mine si excluderea mea ar fi fost partial justificata (de statutul USR )", a completat Valeriu Nicolae.Situatia limita in care se afla Valeriu Nicolae a fost comentata si de Septimius Parvu, specialist in alegeri, de la asociatia Expert Forum. "BEC a respins prin Decizia 173 cererile lui Valeriu Nicolae pe motiv ca sunt tardive. Dar cele de zilele trecute cum au fost acceptate? Legea nu prevede niciun termen. Mi se pare ca asta e o interpretare abuziva, iar BEC a comis-o. In alte tari, se renumara voturile automat daca sunt diferente mici, intrucat e foarte posibil sa fie erori. Eu, daca as fi in locul candidatului, as contesta cat mai repede decizia la Curtea de Apel Bucuresti".