AEP publica calendarul perioadei electorale pentru alegerile locale: De luni poate incepe strangerea de semnaturi

Autoritatea Electorala Permanenta a anuntat vineri reperele calendaristice ale perioadei electorale pentru alegerile locale din acest an, dupa promulgarea legii privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, precum si a unor masuri pentru buna organizare si desfasurare a acestora de catre presedintele Klaus Iohannis Potrivit AEP, prin Legea nr. 135/2020 a fost stabilita data de 27 septembrie ca data a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale.De la data intrarii in vigoare a acestei legi, respectiv de la data de 20 iulie, partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti pot demara actiunile de colectare a listelor de sustinatori ai candidaturilor pentru consilii locale, consilii judetene, primari, presedinti ai consiliilor judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si primarul general al municipiului Bucuresti, precizeaza AEP, intr-un comunicat.Perioada de inregistrare a aliantelor electorale este 7 - 11 august, iar depunerea candidaturilor se va putea face intre 7 si 18 august.Campania electorala va incepe in data de 28 august si se va incheia pe 26 septembrie, la ora 7,00.Pe 31 iulie, va avea loc desemnarea judecatorilor din Biroul Electoral Central, iar pe 2 august se va completa BEC cu presedintele si vicepresedintii Autoritatii Electorale Permanente, cu cate un reprezentant al fiecarui partid politic care are ca membri cel putin 7 senatori sau 10 deputati sau care au obtinut reprezentare parlamentara la scrutinul anterior, precum si cu un reprezentant al grupului parlamentar al minoritatilor nationale din Camera Deputatilor in numele organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale reprezentate in acest grup.Mai multe detalii privind termenele si actiunile din cuprinsul perioadei electorale pot fi gasite in Programul calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, care poate fi consultat pe site-ul www.roaep.ro la sectiunea Legislatie electorala/Transparenta decizionala accesand urmatorul link: https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2020/07/HG-calendar-alegeri-locale.pdf, mentioneaza sursa citata."Reamintim ca desfasurarea in bune conditii a operatiunilor electorale depinde de respectarea de catre formatiunile politice, candidati si alegatori a tuturor normelor de protectie sanitara impuse de autoritatile medicale competente", subliniaza AEP.