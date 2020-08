Candidatul Pro Romania la Primaria Vaslui, depistat cu COVID-19: "Merg sa ma internez in spital pentru a primi tratament"

Candidatul a anuntat pe pagina de socializare ca se va interna in spital si si-a avertizat cunostintele cu care a intrat in contact in ultima perioada sa fie precaute."E o chestiune de bun-simt sa va anunt ca am fost testat pozitiv COVID-19. Pe cei cu care am intrat in contact in ultima perioada, ii rog sa fie atenti. Inainte de toate, sanatatea e cea mai de pret. Daca aveti simptome, nu ezitati sa contactati medicul de familie. Merg sa ma internez in spital pentru a primi tratament", a transmis Ciprian Pintilie.Reprezentantii formatiunii politice au precizat ca au fost luate toate masurile de dezinfectie, astfel incat activitatea din precampanie si din campania electorala sa deruleze in conditii de siguranta.