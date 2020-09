Catalin Flutur anunta ca va contesta in instanta rezultatul alegerilor pentru functia de primar al Botosaniului

Acesta a declarat, intr-o conferinta de presa, ca are suspiciuni cu privire la fraudarea rezultatului scrutinului de duminica, motiv pentru care a depus mai multe contestatii la Biroul Electoral de Circumscriptie Municipal. El sustine ca, daca contestatiile vor fi respinse, va recurge la instantele de judecata. Totodata, el atrage atentia ca va depune plangeri penale pentru cei care sunt suspectati de fraude electorale."Daca aceste contestatii vor fi respinse, este logic, atata timp cat am indicii, vom apela la urmatoarea cale de atac, care este Judecatoria, nu BEJ (n.r.- Biroul Electoral de Circumscriptie Judetean). Deocamdata, am discutat despre lucrurile normale, civile, dar avem indicii si pentru o serie de fraude care se pot duce in penal. Vom merge in penal pentru cei care din greseala, iar greseala nu scuza penalul, sau deliberat au gresit", a afirmat Flutur.Actualul primar a prezentat mai multe procese verbale intocmite in sectiile de votare care prezinta modificari in ceea ce priveste numarul de voturi din dreptul candidatilor."Am indicii foarte clare ca ceva nu a fost in regula. In primul rand, peste 200 de procese verbale venite din sectiile de votare nu au fost corecte si au fost modificate doar prin decizia si semnatura presedintelui Biroului Electoral Municipal, unele erau de forma, altele de fond. Putem sa acceptam victorie sau infrangere, dar nu putem sa acceptam niciodata ca o victorie sau o infrangere s-a facut printr-o eventuala sau presupusa frauda sau pe o greseala de management electoral a partidelor politice", a mai adaugat Catalin Flutur.Potrivit datelor preliminare prezentate de Autoritatea Electorala Permanenta, Catalin Flutur a pierdut alegerile locale pentru functia de primar al municipiului Botosani in fata social- democratului Cosmin Andrei la o diferenta de doar 17 voturi. Catalin Flutur ar fi fost votat de 10.944 alegatori, iar candidatul PSD de 10.961 votanti.