Ce avere declara Adriana Bahmuteanu, Elena Lasconi si Magda Catone. Vedetele candideaza la alegerile locale

si-a depus candidatura pentru Primaria Sectorului 1 pe 18 august, fiind sustinuta de Partidul Ecologist Roman."In mandatul meu, ca PRIMAR, voi accesa fonduri europene, voi transparentiza achizitiile publice, voi publica pe site-ul primariei cum se cheltuieste banul public!!!(...) Cel mai important, voi atrage fonduri europene pentru modernizarea sectorului, iar astfel voi degreva bugetul local!!! Iar din fondurile europene nu poate fura nimeni nici macar un leu!!! Asa va fi mandatul meu!!!! Asadar, astept sa ma votati si sa ma sustineti!!! Sunt un om onest, am "gura mare" dar spun intotdeauna adevarul!!!", a scris Adriana Bahmuteanu pe contul sau de Facebook Adriana Bahmuteanu este cunoscuta pentru casnicia cu Silviu Prigoana si pentru emisiunile in care a aparut de-a lungul timpului. A divortat de Prigoana de cinci ori si, de-a lungul anilor, cuplul a avut aproximativ 80 de procese din cauza neintelegerilor. A prezentat emisiunea "Necenzurat" de pe Antena Stars, a facut parte din echipa de la "Agentia VIP" a aceluiasi post si a fost reporter la "Acces direct".Conform declaratiei sale de avere, Bahmuteanu nu are nicio proprietate, nicio masina si niciun teren. Singurul sau venit anual a fost de 68.000 de lei primiti de la Antena Group.candideaza pentru functia de primar al municipiului Campulung Muscel, din partea USR -PLUS."Primul lucru pe care o sa-l fac daca voi veti hotari sa devin primar la Campulung (dupa ce voi da cu tamaie in primarie-ha, ha...) va fi sa pun in aplicare strategia (pe care am elaborat-o) de a declara Campulung - statiune de interes local si national. Asta inseamna, pragmatic, si mai multi bani pentru dezvoltare, locuri de munca si nu in ultimul rand mandria de a apartine locului", scria Lasconi pe Facebook, pe 24 februarie, cand si-a anuntat candidatura.A fost prezentatoarea Stirilor Pro Tv si a lucrat in cadrul postului timp de 25 de ani. A prezentat emisiunea "Horoscop cu Neti si Elena", a realizat emisiunea "Crime Time Live Show" si rubrica "Dincolo de povestiri pe acasatv".Elena Lasconi are sapte terenuri, sase dintre ele fiind mostenire. De asemenea, Lasconi are trei apartamente de locuit in Bucuresti si o casa in Campulung.Pe numele ei se afla si o masina Opel fabricata in 2007. Venitul sau a venit integral din activitatea de corespondent la PROtv unde a incasat anual 72.000 de lei.candideaza pentru un post de consilier la Primaria Sectorului 2, din partea PNL "Ma simt onorata sa ma alatur echipei #PNLSector2. Vom reusi sa redam stralucirea Sectorului 2, facand #impreuna lucruri bune pentru cetateni. Cred in echipa PNL si cred in valorile si principiile Partidului National Liberal. Sunt convinsa ca in aceasta formula putem schimba lucruri, putem recladi sectorul 2 si putem reda zambetul cetatenilor", a anuntat Magda Catone.Magda Catone are doua apartamente in Sectorul 3 impreuna cu fostul sau sot, trei conturi in banca deschise in 2003 in care are in total 297.552 de lei si un venit anual de 67.903 de la TNB. De asemenea, a mai primit un contract de 10.000 de lei.Magda Catone este actrita si a debutat in pelicula lui Lucian Pintilie, "De ce trag clopotele Mitica?". A absolvit Academia de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti in anul 1982, la clasa profesorilor Amza Pellea si Ion Cojar. Este cunoscuta si pentru reclama la detergentul Bonux, fiind poreclita si "doamna Bonux". A avut contractul timp de 15 ani, in care a jucat rolul gospodinei Maria, care intindea rufele pe sarma.A fost casatorita cu Serban Ionescu, actor de film si de teatru, care a murit in 2012.