Ce spune Gabriela Firea despre propunerea CE de inlocuire a liturghiilor de Craciun cu "initiative online sau televizate"

Recomandarile CE

Fostul primar al Capitalei precizeaza ca face parte din categoria persoanelor care indeamna la nerespectarea masurilor de protectie, insa nu este de acord cu recomandarea Comisiei Europene de inlocuire a slujbelor de Craciun cu initiative online sau televizate."Nu exista credinta online si credinta televizata. Eu sunt pentru respectarea regulilor si pentru o colaborare intre autoratati si reprezentantii Bisericii. A interzice unui popor credinta, a interzice sa se roage mai ales in slujba de Craciun... E una dintre cele mai importante din an.In intreaga Europa eu am vazut ca autoritatile sunt preocupate cum sa informeze mai corect, mai bine, mai pe intelesul tuturor masurile, iar evenimentele sunt extrem de bine realizate. Acolo unde s-au organizat astfel de evenimente, inclusiv religioase, lucrurile s-au desfasurat foarte bine.Doar acolo unde au fost interdictii pelerinii sau credinciosii si-au rezolvat singuri situatia si lucrurile nu s-au desfasurat cum ar fi trebuit. Deci buna organizare, asta trebuie", a spus Gabriela Firea la Romania Tv Comisia Europeana recomanda inlocuirea liturghiilor de Craciun fata in fata cu "initiative online sau televizate". Recomandarile fac parte dintr-un proiect ce va fi publicat miercuri, relateaza RFI. "NU adunarilor pentru liturghii de Craciun" - este invitatia cuprinsa in proiectul Comisiei Europene, care va fi publicat miercuri, legat de masurile anti-Covid pentru sarbatori, scrie Corriere della Sera.Comisia Europeana cere "luarea in considerare a evitarii ceremoniilor religioase cu adunari mari si inlocuirea acestora cu initiative online, la televizor sau la radio", potrivit unor surse din Bruxelles citate de cotidianul italian. Proiectul insista asupra distantarii sociale si a folosirii mastilor de protectie ca masuri de reducere a infectiilor. Printre altele, Comisia recomanda mentinerea interzicerii circulatiei inclusiv pentru ultimele zile din an, reamintind principiul cheie de urmat: "prudenta" si "prudenta". Pe scurt, trebuie evitate greselile din vara, deoarece "riscul este un posibil al treilea val", a reamintit presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen : "Stiu ca cei care au magazine, baruri, restaurante vor sa se termine restrictiile, dar trebuie sa invatam din greselile facute vara si sa evitam repetarea lor. O relaxare prea rapida si excesiva a masurilor devine un risc in fata unui al treilea val dupa Craciun".Conform sursei citate, marti, ministrul Sanatatii din Italia, Roberto Speranza, si ministrul Afacerilor Regionale, Francesco Boccia, vor discuta cu autoritatile locale pentru finalizarea noilor reglementari ce intra in vigoare din 4 decembrie. Pe de alta parte, Consiliul permanent al Conferintei Episcopale Italiene (CEI) se reuneste marti intr-o sesiune extraordinara pentru a discuta despre masurile anti-pandemie.Liturghiile de Craciun vor avea loc "cu respectarea deplina a regulilor", a declarat monseniorul Mario Meini, presedintele CEI: "Daca liturgiile si intrunirile sunt supuse unei prudente deosebite, acest lucru nu ar trebui sa ne descurajeze. In ultimele luni a devenit clar cum este posibil sa sarbatorim in conditii de siguranta, in deplina conformitate cu regulile. Suntem siguri ca va fi asa si de Craciun si va continua sa fie un bun semn de solidaritate cu toata lumea".