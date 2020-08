Cine este omul pe care Ilie Bolojan vrea sa il lase in locul sau la Primaria Oradea: "Sunt mandru ca domnul Bolojan mi-a fost mentor"

Numit si "baiatul lui Bolojan", Florin Birta isi propune sa duca mai departe proiectele incepute de mentorul sau, dar si sa initieze proiecte noi. Absolvent de Drept, casatorit, cu doi copii si activ de 12 ani in administratie, Birta a vorbit intr-un interviu pentru Bihoreanul, ce l-a determinat sa candideze, dar si ce planuri are pentru Oradea. De asemenea, Florin Birta a vorbit si despre mentorul sau, Ilie Bolojan."Am mai spus, nu va fi usor sa fii primar dupa Ilie Bolojan, pentru ca toata lumea te va compara cu el. (...) Poate unii cred ca asta o fi o ironie (n.r. titulatura de baiat al lui Bolojan), dar eu sunt onorat ca am avut sansa sa lucrez cu Ilie Bolojan. Din 2008 lucrez direct cu dl Bolojan, din 2016 sunt in echipa de conducere a Primariei. In timp ce sefii altor partide cauta sa-si pastreze scaunele, la noi, in PNL Bihor, liderii au incurajat mereu sa "creasca" si altii in echipa. Eu sunt un exemplu, dar nicidecum singurul: si Ilie Bolojan a ajuns primar la 39 de ani, dupa ce la 36 de ani fusese prefect, sustinut de liderul de atunci, dl Cornel Popa . Repet, sunt mandru ca dl Bolojan mi-a fost mentor, am avut de la cine invata administratie de cel mai inalt nivel", a declarat Birta, potrivit sursei citate.Actualul viceprimar a aratat care este planul sau pentru Oradea. "Ma voi concentra pe cateva axe, prima fiind sanatatea. In acest sens, tinand cont ca avem in sistemul sanitar trei locatii puse la punct - Spitalul Municipal, Judeteanul si Maternitatea - si altele trei care nu arata bine - Stationarul II din strada Republicii, Pneumologia de pe Izvorului si fostul Spital 6 de pe Pasteur -, mi-am propus ca pentru sectiile necorespunzatoare sa construim cu fonduri UE o cladire cu 200 de paturi in spatele Maternitatii.(...) Un alt proiect e turismul de conferinte. Sunt multe companii mari ai caror manageri sunt atrasi de Oradea, cand fac conferinte vor sa vina aici, iar daca le asiguram o sala corespunzatoare va fi un atu in plus. Am si identificat posibilele locatii", a mai declarat Birta pentru Bihoreanul