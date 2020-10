Cine va fi al doilea viceprimar al Capitalei. Decizia luata de biroul municipal al PNL Bucuresti

Liberalul Catalin Deaconescu spune ca cei din conducerea Biroului Municipal PNL Bucuresti au decis sa-l nominalizeze pe Stelian Bujduveanu pentru functia de viceprimar al Capitalei.Acesta ar urma sa-l secondeze, alaturi de Vlad Voiculescu de la USR -PLUS, pe primarul Nicusor Dan In carti pentru functia de viceprimar ar mai fi fost si Mihail Neamtu (PMP), potrivit mai multor zvonuri care au circulat in cursul zilei de luni, dar oficialii PNL si USR-PLUS au afirmat ca respectiva candidatura n-a fost una demna de luat in seama.